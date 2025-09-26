В детско-юношеской футбольной школе Динамо в разные времена занимались дети известных украинских политиков и бизнесменов. Однако стать профессиональным футболистом из многочисленного отряда удалось единицам.

Многие мальчишки мечтают стать известными футболистами, чтобы забивать красивые голы на переполненных стадионах и иметь многомиллионные контракты. 24 Канал подготовил материал, кто из воспитанников спецкласса Динамо для детей политиков и олигархов людей смог стать профессиональным игроком.

Кто из детей влиятельных родителей занимался в спецклассе Динамо?

Руководство Динамо любит экспериментировать в вопросе выращивания кадров для основной команды. Так, в начале 2000-х легенда "бело-синих" Павел Яковенко собрал из бывших республик Советского Союза талантливых мальчишек, которые должны были в будущем стать костяком Динамо. С того выпуска самыми известными игроками стали Артем Милевский и Александр Алиев.

Но на этом эксперименты не закончились. На учебный год-2012/13 в динамовской школе создали особый класс, в котором учились сыновья бывшего главы Администрации президента Сергея Левочкина, одиозного олигарха Дмитрия Фирташа и владельца Динамо Григория Суркиса.

Список игроков детской команды Динамо на 2012/13 / фото ФК Динамо

Семилетними мальчишками занимался опытный детский тренер Сергей Величко. Уже тогда этот эксперимент вызвал много вопросов, ведь известно, какой строгий отбор нужно пройти, чтобы попасть в динамовскую школу.

И этими фамилиями перечень учеников прославленной школы не ограничивается. Футбольными звездами пытались стать сыновья депутата Киевсовета Александра Пабата, экс-главы "Энергоатома" Юрия Недашковского, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, бывшего вице-премьера правительства Николая Азарова Юрия Бойко, совладельца телеканала "1+1" Леонида Ашкенази.

Детская команда Динамо с сыновьями Суркиса, Фирташа и Левочкина / фото ФК Динамо

Итог такого смелого эксперимента стал очень прогнозируемым. Лишь один ученик спецкласса сумел пройти путь от детского до взрослого футбола.

Как сын Суркиса стал исключением из правила?

Футбол это не только красивая картинка на телеэкране, но и ежедневная работа на тренировках. Юным футболистам, которые имеют талант, приходится прилагать немало усилий, чтобы стать профессиональным игроком. Травмы, переезды и неудачные матчи – все это требует сильной выдержки и настойчивости. Неудивительно, что большинство детей олигархов и бизнесменов не задержались в динамовской школе.

Исключением стал сын Григория Суркиса – Вячеслав. В девять лет парень решил стать вратарем, как его отец. В это время с ним персонально начал заниматься тренер вратарей – Всеволод Романенко. Об этом его попросил директор ДЮФШ Динамо Александр Ищенко.

Ты, как тренер по работе с вратарями, в академии Динамо будешь работать лично со Славиком,

– рассказал Романенко в интервью "Украинскому футболу".

Индивидуальные занятия принесли результат. Вячеслав стал основным голкипером в своей возрастной группе. Парень стал специалистом по пенальти, неоднократно отражая удары с отметки. На детских футбольных турнирах его признавали лучшим голкипером.

Вячеслав Суркис с призом лучшему вратарю на турнире в Минске 2018 / фото турнира

Сейчас Вячеславу только 18 лет. На уровне чемпионата Украины U-19 он сыграл 80 поединков за Динамо и Зарю, где находился в аренде. Суркиса-младшего регулярно вызывали в юношеские сборные Украины. На его счету 11 матчей за "сине-желтых".

В Юношеской лиге УЕФА сыграл за Динамо 6 матчей, в которых пропустил 6 мячей и сыграл один поединок на "ноль".

Постепенно Вячеслава подтягивают к основному составу. В прошлом сезоне он трижды попадал в заявку команды Александра Шовковского. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать дебют молодого голкипера за основу Динамо.

Вячеслав Суркис борется за место в основе Динамо / фото ФК Динамо

Почему сына Иванющенко и внука "Деда Хасана" держали в Динамо?

Первыми ласточками в Динамо среди детей-мажоров были Арсен Иванющенко – сын одиозного политика времен Виктора Януковича и Омар Фароян – внук российского мафиози "Дида Хасана".

Арсен попал в Динамо в начале 2009 года. Парню на тот момент было 17 лет и до этого, якобы, он занимался в юношеских командах Монако. За "бело-синих" Иванющенко сыграл 20 матчей в рамках молодежного первенства Украины, преимущественно выходя на замену. Выступая на позиции нападающего он не отметился ни одним голом.

Пребывание Арсена в Динамо было непродолжительным. В марте 2010 года он сыграл последний матч за "молодежку" Динамо. По данным сайта база УАФ, он перешел в любительскую команду чемпионата Франции.

Омар Фароян находился в системе Динамо десять лет. Полузащитник дорос до Динамо-2, которое выступало в Первой лиге. Однако этот уровень уже был сверхсложным для Омара и он в возрасте 23 лет завершил игровую карьеру.

Интересно, что "Дед Хасан" Аслан Усоян лично посещал тренировки с участием своего внука. Во время таких визитов криминального авторитета "на ушах" была вся столичная милиция.

По информации Динамо Киев Inside, благодаря связям Омара Фарояна удалось вернуть украденные ВMW и Lexus тогдашним игрокам основы Динамо – Данилу Силве и Максиму Шацких. После вмешательства внука "Деда Хасана" автомобили вернули через несколько дней, помытыми с записками: "Извините, мы ошиблись". Оказалось, что полузащитник приносит больше пользы не на футбольном поле, а вне его.

Омар Фароян 10 лет играл в Динамо / фото ФК Динамо

Подытоживая этот материал хочется добавить, что большие деньги и положение родителей не работают в профессиональном футболе. Мальчишки из таких семей во взрослой жизни смогут похвастаться лишь детскими фотографиями в футболке легендарного Динамо. Конечно, что есть исключения из правила, но нужно ли ради такого результата создавать специальный класс в знаменитой динамовской школе, которая воспитала двух обладателей "Золотого мяча".

