Колумбийский футболист иронично унизил Динамо на фоне слухов о его переезде в Киев

"Динамо" неудачно начало новый сезон 2026/2027. Киевский клуб вновь разочаровал болельщиков своим выступлением в еврокубках.

Команда Игоря Костюка не смогла пройти в основной раунд Лиги конференций. Кроме того, "бело-синие" потерпели неудачу и на трансферном рынке, сообщает ТаТоТаке.

Почему Мена не перешел в Динамо

Как рассказал журналист Михаил Спиваковский, Динамо было заинтересовано в подписании 23-летнего колумбийца Камило Мены. Киевляне были близки к тому, чтобы приобрести правого защитника Лехии.

Поляки даже были готовы вдвое снизить сумму трансфера ради киевлян. Однако в последний момент переход сорвался из-за решения Игоря Костюка.

Наставник Динамо оказался незаинтересованным в переходе Камило. Интересно, что это сообщение попало в польские СМИ, а сам Мена иронично отреагировал на него в соцсети X.

Не переживайте, я и так туда бы не поехал,

– написал колумбиец.

Как Динамо играет в этом сезоне

В прошлом сезоне Мена провел 31 матч за Лехию, забил 5 голов и отдал 8 голевых передач. Отметим, что этим летом "Динамо" подписало Алексея Сыча из Карпат, который играет на правом фланге обороны.

Напомним, что Динамо начало сезон с прохода Университати в квалификации Лиги Европы. Подопечные Костюка прошли дальше по пенальти, но после этого дважды уступили ПАОКу и вылетели из турнира.

"Бело-синие" продолжили выступления в Лиге конференций, где стартовали с домашней победы над Карабахом (1:0). Однако азербайджанцы выиграли ответный матч (2:0) и прошли дальше.