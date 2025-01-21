Динамо подпишет бразильского вундеркинда: кто станет первым новичком киевлян

Столичный клуб не проявляет высокой активности на трансферном ринге. Первым зимним новичком Динамо может стать бразилец Лео Агостиньо.

Динамовские селекционеры нашли очередной бриллиант в Бразилии. 19-летний вингер Лео Агостиньо привлек внимание выступлениями за молодежную команду Фламенго, пишет 24 Канал со ссылкой на Goal.com.

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Динамо заинтересовалось бразильцем из Коринтианса

Права на футболиста принадлежат Коринтиансу, который отдал его в аренду до конца года во Фламенго. Однако "мушкетеры" готовы досрочно отозвать своего футболиста.

По информации источника, Лео Агостиньо вскоре пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с Динамо на пять лет. Столичный клуб получит 70 процентов прав на талантливого футболиста. Сумма трансфера не сообщается.

За юношеские команды Коринтианса Лео сыграл 83 матча, в которых забил 8 голов. В этом году вингер сыграл за Фламенго U20 5 поединков, отметился одним голом и одним ассистом в розыгрыше Юниорского кубка Сан-Паулу.

Напомним, что Динамо на сборах в Турции просматривало двух защитников: Богдана Слюбыка из львовского Руха и Име Окона из ЮАР. Однако дело до подписания контракта так и не дошло.

Свой следующий матч Динамо сыграет 30 января в рамках 8-го тура Лиги Европы. После этого команда Шовковского в Турции продолжит подготовку к сезону.