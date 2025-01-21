Динамівські селекціонери знайшли черговий діамант у Бразилії. 19-річний вінгер Лео Агостіньо привернув увагу виступами за молодіжну команду Фламенго, пише 24 Канал з посиланням на Goal.com.

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Динамо зацікавилося бразильцем з Корінтіанса

Права на футболіста належать Корінтіансу, який віддав його в оренду до кінця року у Фламенго. Однак "мушкетери" готові достроково відкликати свого футболіста.

За інформацією джерела, Лео Агостіньо незабаром пройде медичний огляд та підпише контракт з Динамо на п'ять років. Столичний клуб отримає 70 відсотків прав на талановитого футболіста. Сума трансферу не повідомляється.

За юнацькі команди Корінтіанса Лео зіграв 83 матчі, у яких забив 8 голів. У цього році вінгер зіграв за Фламенго U20 5 поєдинків, відзначився одним голом та одним асистом у розіграші Юніорського кубка Сан-Паулу.

Нагадаємо, що Динамо на зборах у Туреччині переглядало двох захисників: Богдана Слюбика з львівського Руху та Іме Окона з ПАР. Однак справа до підписання контракту так і не дійшла.

Свій наступний матч Динамо зіграє 30 січня у рамках 8-го туру Ліги Європи. Після цього команда Шовковського у Туреччині продовжить підготовку до сезону.