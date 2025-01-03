Вже 4 січня "біло-сині" зберуться на клубній базі, а на наступний день вирушать до Туреччини на навчально-тренувальний збір. Там Динамо зіграє кілька спарингів, пише 24 Канал.

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Динамо запросило на перегляд молодого легіонера з ПАР

Під час контрольних матчів тренерський штаб киян перегляне потенційних новачків. Одним з них, за повідомленням dynamo.kiev.ua, стане 20-річний центральний захисник Іме Окон.

Південноафриканський футболіст разом з командою поїде до Туреччини. Клуб підпише з ним повноцінний контракт, якщо гравець вразить тренера Динамо.

Іме Окон представляє південноафриканський клуб Суперспорт Юнайтед. У місцевому чемпіонаті команда потенційного новачка Динамо йде на шостому місці. Окон зіграв за Суперспорт 41 матч, у яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює талановитого гравця у 650 тисяч євро. Влітку минулого року він їздив на перегляд в один з бельгійських клубів, але контракт так і не підписав.

У футболіста є молодший брат Удеме Окон, який торік виграв "золото" на чемпіонаті світу з легкої атлетики U-20. 19-річний атлет пробіг дистанцію 400 метрів за 45,41 секунди. Також на його рахунку "срібло" в естафеті 4х400.

Розклад контрольних матчів Динамо

10.01 – Магдебург (Німеччина)

12.01 – FCSB (Румунія)

13.01 – Відзев (Лодзь, Польща)

16.01 – ЦСКА 1948 (Болгарія)

21 січня Динамо зіграє матч 7-го туру Ліги Європи проти турецького Галатасарая, а 30 січня "біло-сині" проведуть заключний поєдинок з латвійським РФШ.