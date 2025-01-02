Динамо вкрай невдало виступає у Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського зазнала шістьох поразок поспіль та достроково вилетіла з єврокубків.

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Бущан запалює

При цьому кияни забили всього один м'яч, а пропустили рекордні 15 голів. Втім ця цифра була б куди вищою, якби не відмінна гра воротаря Георгія Бущана.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на SofaScore, 30-річний українець очолив рейтинг найкращих воротарів Ліги Європи за кількістю сейвів. У п'яти матчах Георгій 30 разів рятував Динамо після ударів суперника у площину воріт.

Таку ж кількість сейвів оформив і росіянин Нікіта Хайкін, який виступає за норвезький Буде-Глімт. Але представник країни-терористки відіграв на один матч більше. Замикає топ-трійку воротар чеської Вікторії Мартін Єдлічка (26).

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Відзначимо, що на відміну від єврокубків, в УПЛ справи Динамо йдуть куди краще. Кияни пішли на зимову перерву без поразок, набравши 43 бали у 17-ти матчах. Олександрія відстає на 5 очок, тоді як Шахтар – аж на десять.