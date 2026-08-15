Однако в четверг, 13 августа, "бело-синие" завершили свой сезон в еврокубках. Вылет "Динамо" вызвал волну критики со стороны болельщиков, к которой присоединился и бывший игрок киевлян Артем Кравец. Свое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Как Кравец раскритиковал Динамо

Динамо выиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха (1:0). Однако в ответном матче киевляне проиграли 0:2 и покинули турнир.

После поражения в Баку киевляне закрыли комментарии в соцсетях из-за волны хейта. На это решение отреагировал Артем Кравец, который возмутился таким решением клуба.

Почему и кто это решил? Слушайте, если вы облажались, имейте совесть выслушать все то, чего вы заслуживаете. Можно говорить, что кто-то там слишком жестко критикует или еще какие-то истории. Так, конечно, смерти желать нельзя. Но и имейте смелость выслушать критику, когда вы наделали дел. Я бы на месте тренера еще и эти комментарии на теории показал бы,

– заявил Кравец.

Динамо стартовало в Лиге Европы, где смогло по пенальти пройти Университатю. Однако во втором раунде отбора подопечные Костюка дважды уступили ПАОКу. Ранее мы сообщали, что в Динамо решили дальнейшую судьбу тренера.

Что известно об Артеме Кравце

Напомним, что в сентябре 2025 года Артем вступил в конфликт с Динамо после своего ухода из клуба. Кравец был советником президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола.

Однако перед началом сезона 2025/2026 Артем покинул команду. А впоследствии экс-футболист раскритиковал клуб из-за коррупции в детской академии.

Отметим, что Кравец является воспитанником киевского Динамо, в составе которого играл с 2006 по 2020 годы с перерывами на аренды в другие клубы. За "бело-синих" нападающий провел 144 матча, в которых забил 43 гола.

В составе "Динамо" Кравец пять раз становился чемпионом Украины, а также трижды побеждал в Кубке Украины. Кроме того, Артем выступал за "Штутгарт", "Гранаду", "Кайсериспор", "Коньяспор", "Сакарьяспор" и киевский "Арсенал".