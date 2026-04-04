Сенсация в Киеве: Динамо проиграло Карпатам в матче с отмененным голом и удалением Пономаренко

Киевское Динамо неожиданно проиграло Карпатам в 22-м туре УПЛ. Львовяне забили быстрый гол и удержали сенсационную победу.

Матч в столице обещал быть проходным для киевлян, но обернулся громкой неожиданностью. Карпаты не только выстояли под давлением, но и наказали соперника за ошибку, передает 24 Канал.

Как разворачивался матч Динамо – Карпаты?

Гости ошеломили Динамо уже на старте встречи. На 6-й минуте отличился Фаал, который воспользовался моментом и вывел Карпаты вперед.

После пропущенного мяча киевляне пытались быстро перехватить инициативу, однако их атаки часто разбивались об организованную оборону львовян. Карпаты действовали компактно и дисциплинированно, не позволяя создавать много опасных моментов.

Драма в концовке и сорванный камбэк

Во втором тайме Динамо существенно прибавило и даже сумело забить, но гол Пономаренко был отменен арбитром. Впоследствии нападающий Динамо еще и получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

ТаТоТаке на своей странице в телеграмме обратило внимание на эпизод с отмененным голом киевлян. Мол, динамовец забил без нарушения правил.

Наша экспресс-оценка – Назар Домчак не успел зафиксировать мяч в руках в момент, когда его выбил Пономаренко. И это четко понятно именно в динамике эпизода, стопкадр наоборот создает визуальное заблуждение,

– говорится в сообщении.

