Динамо – Хамрун: где и когда смотреть ответный матч киевлян в Лиге чемпионов в Украине

Киевское Динамо 29 июля проведет ответный матч против Хамруна в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Поединок состоится в польском городе Люблин.

Уже в первом матче киевляне почти гарантировали себе выход в следующий круг квалификации самого престижного еврокубкового турнира. Команда Александра Шовковского оформила выездную победу со счетом 0:3, сообщает 24 Канал.

К теме Динамо уже почти похоронило соперника из Мальты: прогноз на ответный матч квалификации ЛЧ

Где смотреть матч Динамо – Хамрун?

Динамовцы забивали в каждом из таймов. В первые 45 минут Ванат вывел киевлян вперед 0:1, а во втором тайме Буяльский и Волошин добили мальтийского соперника 0:3.

Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов-2025/2026, где сойдется с триумфатором дуэли Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Первый матч между этими командами закончился ничьей 1:1.

Жребий так свел, что неудачник битвы Динамо – Хамрун понизится в квалификацию Лиги Европы, где также встретится с проигравшим из этой же пары Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Бесплатно поединок будет транслироваться на общедоступном канале "2+2". Также встречу можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ, MEGOGO.

Начало ответного матча Динамо – Хамрун 29 июля в 21:00 (по киевскому времени). Судить этот поединок будет судейская бригада из Дании во главе с 35-летним Якобом Сундбергом.

К слову, уже после этого поединка киевляне вернутся в Украину, где уже 2 августа будут стартовать в УПЛ выездной игрой против ровенского Вереса (начало в 15:30).