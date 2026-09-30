Украинская Премьер-лига уже рассматривает варианты на случай, если проведение матчей в столице станет затруднительным. По информации YouTube-канала "ТаТоТаке", резервные арены могут понадобиться сразу нескольким командам.
Клубы могут перебраться на Запад Украины
Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что клубы УПЛ пока не готовы приостанавливать чемпионат из-за "желтого" уровня опасности. В то же время дальнейшее ухудшение ситуации может заставить команды из зон повышенного риска искать другие места для проведения домашних матчей.
Среди клубов, которые потенциально могут столкнуться с необходимостью смены домашней арены – Колос, Заря и Динамо.
Таким образом, в случае обострения безопасной ситуации столичным командам придется рассматривать варианты за пределами Киева и области.
Где может играть Динамо
Одним из возможных направлений для проведения матчей называют Ужгород. Там расположены стадионы "Авангард" и "Минай", которые потенциально могут принимать матчи команд УПЛ.
Еще одним вариантом может стать Луцк. Также среди возможных арен упоминается львовский стадион "Скиф".
В то же время речь идет именно о потенциальном сценарии на случай ухудшения ситуации. Конкретного решения о переносе домашних матчей Динамо из Киева пока не принято.
Если ситуация с безопасностью позволит, столичные клубы продолжат проводить свои матчи в Киеве. Однако УПЛ уже рассматривает альтернативные варианты, чтобы иметь возможность оперативно перенести матчи в более безопасный регион в случае необходимости.
Напомним, в течение последних недель столица Украины страдает от вражеских атак. Сегодня в Киеве впервые за долгое время ввели экстренные отключения электричества.