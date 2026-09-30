Українська Прем'єр-ліга вже розглядає сценарії на випадок, якщо проводити матчі у столиці стане складніше. За інформацією ютуб-каналу "ТаТоТаке", резервні арени можуть знадобитися одразу кільком командам.

Клуби можуть перебратися на Захід України

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що клуби УПЛ наразі не готові зупиняти чемпіонат через жовтий рівень небезпеки. Водночас подальше погіршення ситуації може змусити команди із зон підвищеного ризику шукати інші місця для проведення домашніх поєдинків.

Серед клубів, які потенційно можуть зіткнутися з необхідністю зміни домашньої арени – Колос, Зоря та Динамо.

Таким чином, у разі загострення безпекової ситуації столичним командам доведеться розглядати варіанти за межами Києва та області.

Де може грати Динамо

Одним із можливих напрямків для проведення матчів називають Ужгород. Там розташовані стадіони "Авангард" та "Минай", які потенційно можуть приймати поєдинки команд УПЛ.

Ще одним варіантом може стати Луцьк. Також серед можливих арен згадується львівський стадіон "Скіф".

Водночас наразі йдеться саме про потенційний сценарій на випадок погіршення ситуації. Конкретного рішення про перенесення домашніх матчів Динамо з Києва наразі не ухвалено.

Якщо безпекова ситуація дозволятиме, столичні клуби продовжать проводити свої поєдинки у Києві. Однак УПЛ уже оцінює альтернативні варіанти, щоб мати можливість оперативно перенести матчі в безпечніший регіон у разі необхідності.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів столиця України страждає від ворожих атак. Сьогодні у Києві вперше за тривалий час ввели екстрені відключення світла.