Динамо может покинуть Киев из-за сложной безопасной ситуации

Динамо может сменить домашнюю арену из-за ухудшения безопасной ситуации в Киеве. Среди возможных вариантов называют стадионы на западе Украины.

Украинская Премьер-лига уже рассматривает варианты на случай, если проведение матчей в столице станет затруднительным. По информации YouTube-канала "ТаТоТаке", резервные арены могут понадобиться сразу нескольким командам.

Клубы могут перебраться на Запад Украины

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что клубы УПЛ пока не готовы приостанавливать чемпионат из-за "желтого" уровня опасности. В то же время дальнейшее ухудшение ситуации может заставить команды из зон повышенного риска искать другие места для проведения домашних матчей.

Среди клубов, которые потенциально могут столкнуться с необходимостью смены домашней арены – Колос, Заря и Динамо.

Таким образом, в случае обострения безопасной ситуации столичным командам придется рассматривать варианты за пределами Киева и области.

Где может играть Динамо

Одним из возможных направлений для проведения матчей называют Ужгород. Там расположены стадионы "Авангард" и "Минай", которые потенциально могут принимать матчи команд УПЛ.

Еще одним вариантом может стать Луцк. Также среди возможных арен упоминается львовский стадион "Скиф".

В то же время речь идет именно о потенциальном сценарии на случай ухудшения ситуации. Конкретного решения о переносе домашних матчей Динамо из Киева пока не принято.

Если ситуация с безопасностью позволит, столичные клубы продолжат проводить свои матчи в Киеве. Однако УПЛ уже рассматривает альтернативные варианты, чтобы иметь возможность оперативно перенести матчи в более безопасный регион в случае необходимости.

Напомним, в течение последних недель столица Украины страдает от вражеских атак. Сегодня в Киеве впервые за долгое время ввели экстренные отключения электричества.