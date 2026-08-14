Руководство Динамо приняло первое решение после провала в еврокубках

Киевское Динамо готовится к матчу УПЛ с Колосом под руководством Игоря Костюка. В то же время будущее тренера в столичном клубе остается под вопросом.

После неудачного выступления в еврокубках в "Динамо" могут произойти изменения на тренерском мостике. Однако ближайший матч чемпионата киевляне проведут под руководством своего нынешнего наставника, пишет телеграм-канал "ТаТоТаке".

Костюк еще получит шанс

По информации источника, Игорь Костюк и его тренерский штаб будут готовить "Динамо" к матчу третьего тура УПЛ против "Колоса". Матч с "Ковалевцами" запланирован на 16 августа, поэтому в ближайшее время изменений на тренерской скамейке команды не ожидается.

В то же время это вовсе не означает, что Костюк гарантированно останется у руля "Динамо" в дальнейшем. Руководство клуба планирует определиться с будущим тренерского штаба уже на следующей неделе.

Перед принятием окончательного решения представители "Динамо" проведут консультации и переговоры непосредственно с Костюком. Параллельно в клубе могут рассмотреть и другие варианты развития ситуации.

"Динамовцы" могут искать нового наставника

Столичный клуб не исключает контактов с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Таким образом, ближайшие дни могут стать определяющими для Костюка и его штаба.

Напомним, "Динамо" по сумме двух матчей уступило в квалификации Лиги конференций "Карабаху". Накануне киевляне проиграли азербайджанцам на выезде со счетом 2:0.

Теперь "динамовцам" остается сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Матч против "Колоса" станет ближайшей возможностью для команды продемонстрировать результат, который может повлиять на дальнейшее решение руководства относительно тренерского штаба.