Мастерский гол Супряги и клиншит Суркиса: Динамо разгромило венгерскую Кишварду
- Киевское Динамо победило венгерскую команду Кишварда со счетом 3:0 на тренировочных сборах в Австрии, с голами Ярмоленко, Супряги и Задорожного.
- Голкипер Вячеслав Суркис сохранил ворота "сухими", а следующий матч Динамо сыграет против датского Мидтьюлланна 10 июля.
Киевское Динамо сыграло второй матч на тренировочных сборах в Австрии. Соперниками "бело-синих" был чемпион Первой лиги Венгрии Кишварда.
В первом матче динамовцы неожиданно уступили венграм со счетом 0:2. Поэтому во втором спарринге "бело-синие" получили возможность добыть реванш, пишет 24 Канал.
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Первый гол Супряги на сборах
Главный тренер Динамо Александр Шовковский снова выставил экспериментальный состав. В старте вышли голкипер Вячеслав Суркис, а в нападении Владислав Супряга и игрок юношеской команды Федор Задорожный.
Проигрывать второй раз подряд не было в планах "бело-синих", а потому чемпионы Украины взялись за дело. На 16-й минуте Андрей Ярмоленко был первым на подборе и красивым ударом попал в угол ворот.
На 40-й минуте динамовцы удвоили преимущество. Караваев сделал прострел с правого фланга, который мастерски замкнул Супряга.
Видео гола Супряги
А спустя три минуты ассистом Караваева воспользовался Задорожный.
Во втором тайме состав "бело-синих" почти полностью поменялся, но голов больше соперники не забивали. В итоге Динамо поквиталось с Кишвардой, разгромив венгров со счетом 3:0. Стоит отметить также 19-летнего Вячеслава Суркиса, который сохранил ворота "сухими".
Динамо – Кишварда 3:0
Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43
Видеообзор матча Динамо – Кишварда
Свой следующий матч команда Александра Шовковского сыграет 10 июля против датского Мидтьюлланна.
Расписание матчей Динамо на сборах в Австрии
- 5 июля. 18:00. Динамо – Кишварда (Венгрия) 0:2
- 6 июля. 18:00. Динамо – Кишварда (Венгрия) 3:0 (Ярмоленко, Супряга, Задорожный)
- 10 июля. 17:00. Динамо – Мидтьюлланн (Дания)
- 11 июля. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбион (Англия)
- 16 июля. Время уточняется. Динамо – Осиек (Хорватия)
Ранее сообщалось, что центральный защитник Динамо может продолжить карьеру в Польше.