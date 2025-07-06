Мастерский гол Супряги и клиншит Суркиса: Динамо разгромило венгерскую Кишварду

Киевское Динамо сыграло второй матч на тренировочных сборах в Австрии. Соперниками "бело-синих" был чемпион Первой лиги Венгрии Кишварда.

В первом матче динамовцы неожиданно уступили венграм со счетом 0:2. Поэтому во втором спарринге "бело-синие" получили возможность добыть реванш, пишет 24 Канал.

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Первый гол Супряги на сборах

Главный тренер Динамо Александр Шовковский снова выставил экспериментальный состав. В старте вышли голкипер Вячеслав Суркис, а в нападении Владислав Супряга и игрок юношеской команды Федор Задорожный.

Проигрывать второй раз подряд не было в планах "бело-синих", а потому чемпионы Украины взялись за дело. На 16-й минуте Андрей Ярмоленко был первым на подборе и красивым ударом попал в угол ворот.

На 40-й минуте динамовцы удвоили преимущество. Караваев сделал прострел с правого фланга, который мастерски замкнул Супряга.

Видео гола Супряги

А спустя три минуты ассистом Караваева воспользовался Задорожный.

Во втором тайме состав "бело-синих" почти полностью поменялся, но голов больше соперники не забивали. В итоге Динамо поквиталось с Кишвардой, разгромив венгров со счетом 3:0. Стоит отметить также 19-летнего Вячеслава Суркиса, который сохранил ворота "сухими".

Динамо – Кишварда 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

Видеообзор матча Динамо – Кишварда

Свой следующий матч команда Александра Шовковского сыграет 10 июля против датского Мидтьюлланна.

Расписание матчей Динамо на сборах в Австрии

5 июля. 18:00. Динамо – Кишварда (Венгрия) 0:2

6 июля. 18:00. Динамо – Кишварда (Венгрия) 3:0 (Ярмоленко, Супряга, Задорожный)

10 июля. 17:00. Динамо – Мидтьюлланн (Дания)

11 июля. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбион (Англия)

16 июля. Время уточняется. Динамо – Осиек (Хорватия)

Ранее сообщалось, что центральный защитник Динамо может продолжить карьеру в Польше.