Киевское Динамо в первом матче основного этапа Лиги конференций сыграет против Кристал Пэлас. За ходом поединка можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В четверг, 2 октября, чемпион Украины Динамо сыграет стартовый матч Лиги конференций 2025-2026. Подопечные Александра Шовковского будут противостоять английскому Кристал Пэлас, сообщает 24 Канал.

С кем будет играть Динамо?

Динамо стартовало в еврокубках с двух уверенных побед над Хамрун Спартанс в Лиге чемпионов. Однако неудачные матчи против Пафоса и Маккаби Тель-Авив отбросили киевлян аж в третий по рангу евротурнир.

Причем жребий подарил киевлянам тяжелый календарь, среди которых есть двое фаворитов соревнования. Первым из них будет Кристал Пэлас, который пожалует в Люблин в статусе непобедимой команды.

Подопечные Гласнера наделали шума в прошлом сезоне благодаря победе в Кубке Англии. А в текущей кампании лондонцы не проиграли еще ни одного матча в АПЛ и даже выиграли Суперкубок у Ливерпуля. Сейчас "орлы" занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

Где смотреть матч Динамо – Кристал Пэлас?

Поединок Динамо – Кристал Пэлас онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO на канале "Megogo Футбол Первый". Начало поединка – 2 октября в 19:45 по Киеву.

Игра состоится в Люблине, где киевляне принимают еврокубковых соперников. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Кристал Пелес. В этой новости также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

ДИНАМО – КРИСТАЛ ПЕЛЕС