Київське Динамо у першому матчі основного етапу Ліги конференцій зіграє проти Крістал Пелас. За ходом поєдинку можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У четвер, 2 жовтня, чемпіон України Динамо зіграє стартовий матч Ліги конференцій 2025-2026. Підопічні Олександра Шовковського протистоятимуть англійському Крістал Пелас, повідомляє 24 Канал.

З ким гратиме Динамо?

Динамо стартувало в єврокубках із двох впевнених перемог над Хамрун Спартанс у Лізі чемпіонів. Проте невдалі матчі проти Пафоса та Маккабі Тель-Авів відкинули киян аж у третій за рангом євротурнір.

Причому жереб подарував киянам важкий календар, серед яких є двоє фаворитів змагання. Першим з них буде Крістал Пелес, який завітає у Люблін в статусі непереможної команди.

Підопічні Гласнера наробили шуму минулого сезону завдяки перемозі в Кубку Англії. А у поточній кампанії лондонці не програли ще жодного матчу в АПЛ та навіть виграли Суперкубок у Ліверпуля. Наразі "орли" посідають третє місце в турнірній таблиці АПЛ.

Де дивитися матч Динамо – Крістал Пелес?

Поєдинок Динамо – Крістал Пелес онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO на каналі "Megogo Футбол Перший". Початок поєдинку – 2 жовтня о 19:45 за Києвом.

Гра відбудеться у Любліні, де кияни приймають єврокубкових суперників. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Крістал Пелес. У цій новині також будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

ДИНАМО – КРІСТАЛ ПЕЛЕС