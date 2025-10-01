Київське Динамо готується до старту в Лізі конференцій 2025-2026. У першому турі основного етапу турніру "біло-сині" прийматимуть у Любліні Крістал Пелес, повідомляє 24 Канал.

До теми Луческу розповів, чи продадуть брати Суркіси скандального новачка Динамо з проросійським минулим

Чого чекати від Динамо?

Єврокубкова кампанія складається для Динамо не дуже вдало. Після проходу Хамрун Спартанс підопічні Шовковського вилетіли з Ліги чемпіонів від Пафоса, програвши обидва матчі.

Після цього кияни ще й не змогли пройти Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи. Саме тому чемпіон України випав у третій за рангом єврокубок, де тепер проведе шість матчів проти далеко не найпростіших суперників.

Першим з них стане чинний переможець Кубка Англії. Крістал Пелес здійснив сенсацію не тільки минулого сезону, а ще й потужно розпочав поточну кампанію.

"Орли" виграли Суперкубок Англії у Ліверпуля, а в чемпіонаті забрались на третю сходинку. При цьому Пелес залишається єдиним клубом АПЛ, який ще не зазнавав поразок.

На правах реклами

Прогноз Favbet

Тому недивно, що Динамо виглядає андердогом у цій парі. Перемога Крістал Пелес оцінюється у 1,60, тоді як киян – аж у 5,40. На нічию виставлений коефіцієнт 4,35.

Крім того, у матчі очікується висока результативність. На "тотал більше 2,5" Favbet дає коефіцієнт 1,77, тоді як на ТМ2,5 – 2,12. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелес) – 2,00

Едді Нкетіа (Крістал Пелес) – 2,50

Ісмаїла Сарр (Крістал Пелес) – 2,85

Даїчі Камада (Крістал Пелес) – 3,00

Єремі Піно (Крістал Пелес) – 3,50

Владіслав Бленуце (Динамо) – 4,00

Едуардо Герреро (Динамо) – 4,00

Джастін Девенні (Крістал Пелес) – 4,25

Андрій Ярмоленко (Динамо) – 5,00

Шола Огундана (Динамо) – 5,00

Назар Волошин (Динамо) – 5,00

Віталій Буяльський (Динамо) – 5,00

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Матч розпочнеться 2 жовтня о 19:45 за київським часом. Зустріч буде номінально домашньою для киян, але пройде у польському Любліні через воєнний стан в Україні.

Читайте також "Про яку кризу ви говорите": Динамо переписало власну історію, встановивши клубний рекорд

Нагадаємо, що у вересні Динамо потрапило у неприємну серію. Команда видала три нічиї поспіль в чемпіонаті України та втратила лідерство в турнірній таблиці. Шахтар йде попереду у двох балах.