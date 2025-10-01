Київське Динамо не надто вдало стартувало у сезоні 2025-2026. Через це чимало фанатів почали вимагати відставки Олександра Шовковського. Проте у керівництва клубу своя думка на цей рахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

До теми Динамо – Крістал Пелес: де дивитися матч Ліги конференцій

Чи звільнять Шовковського?

Наразі "біло-сині" не розглядають питання заміни тренера. Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф запевнив, що керівництво клубу повністю довіряє Олександру Шовковському.

Ніхто не розглядає питання звільнення головного тренера. В нас є чинний контракт і нас влаштовує його ефективність. Шовковський виграв чемпіонат України з командою. І ми переконані, що в цьому сезоні доведе, що це була невипадковість. Головний тренер і його штаб докладають всіх своїх зусиль, щоб команда досягала результатів. При цьому, якщо у головного тренера виникають будь-які ідеї, побажання з покращення, яке від нас залежить, ми постійно це робимо. Ми підтримуємо його,

– заявив Бріф.

Динамо не змогло пройти кваліфікацію в Лізі чемпіонів, поступившись у 3 кваліфікаційному раунді Пафосу. Ба більше, в Лігу Європи "біло-сині" також не потрапили, вилетівши від Маккабі Тель-Авів.

Читайте також "Це не нормально": Шовковський зазнав критики від екстренера Динамо

Тепер кияни гратимуть в основному етапі Ліги конференцій. До слова, Олександр Шовковський дав інтерв'ю сайту Динамо напередодні гри проти Крістал Пелес.

Олександр Шовковський в Динамо