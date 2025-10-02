В четверг, 2 октября, стартовала Лига конференций-2025/2026. В одном из матчей киевское Динамо встречалось с Кристал Пэлас.

Этот поединок был условно домашний для "бело-синих". Он состоялся в польском Люблине, где киевляне имели прекрасную поддержку от украинских фанатов, сообщает 24 Канал.

Как прошел поединок?

"Орлы" еще до начала турнира считались главными фаворитами турнира. По версии суперкомпьютера Opta, шансы английского клуба выиграть турнир достигали после жеребьевки 34,1%, а киевлян – лишь 0,5%.

Кристал Пэлас со старта захватил инициативу, однако не создавал длительное время опасных моментов. Киевляне же в конце десятой минуты получили право на опасный штрафной удар, однако не смогли создать угрозы соперникам – первый удар Владимира Бражка заблокировали, а второй был совсем неточным.

На 27-й минуте повреждение получил Тарас Михавко. Пока киевляне готовили замену "орлы" смогли воспользоваться большинством и забили гол.

Ереми Пино навесил мяч в глубину штрафной, где открытым оставался Даниэль Муньос. Он с близкого расстояния пробил головой в левую девятку – без шансов для Руслана Нещерета.

Уже после гола на замену вышел Назар Волошин. В конце тайма гости доминировали и могли забивать еще, но Руслан Нещерет был на месте и спас Динамо.

После перерыва англичане продолжили атаковать и смогли выжать из этого пользу. На 54-й минуте Эдди Нкетиа забил гол, но перед этим оказался в офсайде, а уже в следующей атаке реализовал свой момент в пределах правил – 0:2.

Кристал Пэлас после этого продолжал доминировать и большую часть матча проводил на половине поля "бело-синих". На 76-й минуте Борна Соса получил удаление за фол против Александра Тымчика, но большого преимущества киевлянам это не дало

Динамовцы пытались отыграться, однако шансов почти не было. Кристал Пэлас продлил свою беспроигрышную серию до 19 поединков и доказал, что не случайно считается фаворитом Лиги конференций.

Динамо – Кристал Пэлас 0:2

Голы: Муньйос, 31, Нкетиа, 58

Напомним, что в Лиге конференций также выступает донецкий Шахтер. "Горняки" в первом туре будут встречаться с шотландским Абердином. Эту игру можно посмотреть на сервисах Megogo, в частности, и в свободном доступе.

Что известно об участии Динамо в Лиге конференций?