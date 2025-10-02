Динамо сыграет против победителя Кубка Англии 2024/2025. 24 канал накануне противостояния рассказывает, что известно о Кристал Пэлас и интересные факты из истории английского клуба.
Читайте также Динамо – Кристал Пэлас онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Когда началась история Кристал Пэлас?
Как говорится в статье в Википедии, Кристал Пэлас был основан в 1905 году в южной части Лондона. Сначала "орлы" выступали в низших дивизионах Англии, а уже в середине 60-х годов команда вышла в Первую лигу.
В 1969 году Уилфред Римпсон возглавил Кристал Пэлас и помог клубу закрепиться в элите английского футбола. Однако уже в конце 20 века "орлы" пережили финансовый крах – лондонцев спасли новые владельцы.
"Селхарст Парк" / Фото Кристал Пэлес
Интересно. Кристал Пэлас выступает на стадионе "Селхарст Парк". Арена была построена в 1924 году и до сих пор остается домом для лондонского клуба.
В 1992 году была создана Английская Премьер-лига. Учредителями турнира стали 22 клуба – среди них был Кристал Пэлас. Однако лондонский клуб затем неоднократно вылетал из элитного дивизиона стране.
Впоследствии у "орлов" появились новые финансовые проблемы, а в 2010 году клуб был на грани банкротства. Тогда Стив Периш стал новым владельцем, инвестировав в лондонцев, что помогло избежать роспуска команды.
С 2013 года после повышения в классе и возвращения в АПЛ Кристал Пэлас стабильно выступает в чемпионате Англии. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы.
Отметим, что до прошлого сезона наивысшим достижением Кристал Пэлас был выход в финал Кубка Англии 2015/2016, где "орлы" сыграли с Манчестер Юнайтед. В том матче "красные дьяволы" победили 2:1.
Как Кристал Пэлас впервые выиграл трофей?
Кристал Пэлас завоевал Кубок Англии в сезоне-2024/2025. "Орлы" впервые за 120-летнюю историю клуба выиграли значимый трофей.
Триумф состоялся под руководством австрийского тренера Оливера Глазнера. "Орлы", как представитель АПЛ начали турнир с третьего раунда, где победили Стокпорт Каунти благодаря голу Эберече Эзе – 1:0.
В четвертом раунде лондонцы встретились с Донкастер Роверз. "Орлы" победили со счетом 2:0 – голы забивали Даниэль Мунйёс и Джастин Девенни. В пятом раунде Кубка Англии победили Миллволл – 3:1.
В четвертьфинале Кристал Пэлас встретился с Фулхэмом из АПЛ – 3:0. В 1/2 финала "орлы" победили Астон Виллу – 3:0. А в финальном матче лондонский клуб сенсационно переиграл Манчестер Сити 1:0, завоевав трофей.
Кристал Пэлас – Манчестер Сити: смотрите видео
Почему Кристал Пэлас исключили из Лиги Европы?
Кристал Пэлас благодаря победе в Кубке Англии 2024/2025 квалифицировался в Лигу Европы 2025/2026. Однако "орлы" были исключены из турнира из-за владельца клуба Джона Текстора.
По информации BBC, Причина заключается в том, что Текстор владел 45 процентами акций лондонского клуба. Однако в его собственности есть акции французского Лиона, который также вышел в Лигу Европы.
А по правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещено участвовать в одном европейском турнире, во избежание конфликта интересов. Поскольку Лион занял 6-е место в Лиге 1, а Кристал Пэлас только 12 в АПЛ, именно французы остались в турнире.
"Орлов" перевели в Лигу конференций – а Ноттингем Форест получил место в Лиге Европы. Позже Текстор передал свои акции другому владельцу клуба, но уже было поздно, ведь завершился дедлайн решения проблемы, который установила УЕФА.
Другие интересные факты о Кристал Пэлас
- Кристал Пелес назван в честь Хрустального дворца, который был построен в Лондоне для Великой выставки 1851 года. В 1936 году здание сгорело, но название района и клуба остались.
- "Орлы" единственный клуб, который имеет официально зарегистрированную команду чирлидеров. Они выступают на домашнем стадионе лондонского клуба.
- Кристал Пэлас в 2011 году стал первым клубом, который запустил собственный бренд пива. Palace Ale продают на стадионе "Селхарст Парк" во время домашних матчей "орлов".
- Лондонцы имеют свой собственный гимн – "Glad All Over". Песня рок-группы The Dave Clark Five звучит на стадионе Кристал Пэлэс с 1963 года.
- Кристал Пэлас в начале сезона 2025/2026 выиграл Суперкубок Англии. "Орлы" обыграли Ливерпуль в серии пенальти со счетом 3:2.