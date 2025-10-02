Динамо зіграє проти переможця Кубка Англії 2024/2025. 24 канал напередодні протистояння розповідає, що відомо про Крістал Пелес та цікаві факти з історії англійського клубу.

Коли почалася історія Крістал Пелес?

Як йдеться у статті в Вікіпедії, Крістал Пелес було засновано у 1905 році у південній частині Лондона. Спершу "орли" виступали у нижчих дивізіонах Англії, а вже у середині 60-х років команда вийшла у Першу лігу.

У 1969 році Вілфред Рімпсон очолив Крістал Пелес та допоміг клубу закріпитися в еліті англійського футболу. Проте вже наприкінці 20 століття "орли" пережили фінансовий крах – лондонців врятували нові власники.

"Селхарст Парк" / Фото Крістал Пелес

Цікаво. Крістал Пелес виступає на стадіоні "Селхарст Парк". Арену було побудовано у 1924 році й вона досі залишається домом для лондонського клубу.

У 1992 році було створено Англійську Прем'єр-лігу. Засновниками турніру стали 22 клуби – серед них був Крістал Пелес. Проте лондонський клуб потім неодноразово вилітав з елітного дивізіону країні.

Згодом в "орлів" з'явилися нові фінансові проблеми, а у 2010 році клуб був на межі банкрутства. Тоді Стів Періш став новим власником, інвестувавши в лондонців, що допомогло уникнути розпуску команди.

З 2013 року після підвищення у класі й повернення в АПЛ Крістал Пелес стабільно виступає у чемпіонаті Англії. Команда впевнено тримається у середині турнірної таблиці.

Відзначимо, що до минулого сезону найвищим досягненням Крістал Пелес був вихід у фінал Кубка Англії 2015/2016, де "орли" зіграли з Манчестер Юнайтед. У тому матчі "червоні дияволи" перемогли 2:1.

Як Крістал Пелес вперше виграв трофей?

Крістал Пелес завоював Кубок Англії у сезоні-2024/2025. "Орли" вперше за 120-річну історію клубу виграли значимий трофей.

Тріумф відбувся під керівництвом австрійського тренера Олівера Глазнера. "Орли", як представник АПЛ почали турнір з третього раунду, де перемогли Стокпорт Каунті завдяки голу Еберече Езе – 1:0.

У четвертому раунді лондонці зустрілися з Донкастер Роверз. "Орли" перемогли з рахунком 2:0 – голи забивали Даніель Мунйьос та Джастін Девенні. У п'ятому раунді Кубка Англії перемогли Міллволл – 3:1.

У чвертьфіналі Крістал Пелес зустрівся з Фулхемом з АПЛ – 3:0. У 1/2 фіналу "орли" перемогли Астон Віллу – 3:0. А у фінальному матчі лондонський клуб сенсаційно переграв Манчестер Сіті 1:0, завоювавши трофей.

Крістал Пелес – Манчестер Сіті: дивіться відео

Чому Крістал Пелес виключили з Ліги Європи?

Крістал Пелес завдяки перемозі у Кубку Англії 2024/2025 кваліфікувався у Лігу Європи 2025/2026. Проте "орлів" було виключено з турніру через власника клубу Джона Текстора.

За інформацією BBC, Причина полягає у тому, що Текстор володів 45 відсотками акцій лондонського клубу. Однак у його власності є акції французького Ліона, який також вийшов у Лігу Європи.

А за правилами УЄФА клубам з одним власником заборонено брати участь в одному європейському турнірі, щоб уникнути конфлікту інтересів. Оскільки Ліон зайняв 6-е місце у Лізі 1, а Крістал Пелес лише 12 в АПЛ, саме французи залишились у турнірі.

"Орлів" перевели в Лігу конференцій – а Ноттінгем Форест отримав місце в Лізі Європи. Пізніше Текстор передав свої акції іншому власнику клубу, але вже було запізно, адже завершився дедлайн розв'язання проблеми, який встановила УЄФА.

Інші цікаві факти про Крістал Пелес