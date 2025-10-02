В четверг, 2 октября, стартует новый сезон Лиги конференций 2025/2026. Динамо в первом матче ожидает серьезный соперник, представляющий Английскую Премьер-лигу - это Кристал Пэлас.

Динамо сыграет против победителя Кубка Англии 2024/2025. 24 канал накануне противостояния рассказывает, что известно о Кристал Пэлас и интересные факты из истории английского клуба.

Читайте также Динамо – Кристал Пэлас онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Когда началась история Кристал Пэлас?

Как говорится в статье в Википедии, Кристал Пэлас был основан в 1905 году в южной части Лондона. Сначала "орлы" выступали в низших дивизионах Англии, а уже в середине 60-х годов команда вышла в Первую лигу.

В 1969 году Уилфред Римпсон возглавил Кристал Пэлас и помог клубу закрепиться в элите английского футбола. Однако уже в конце 20 века "орлы" пережили финансовый крах – лондонцев спасли новые владельцы.

"Селхарст Парк" / Фото Кристал Пэлес

Интересно. Кристал Пэлас выступает на стадионе "Селхарст Парк". Арена была построена в 1924 году и до сих пор остается домом для лондонского клуба.

В 1992 году была создана Английская Премьер-лига. Учредителями турнира стали 22 клуба – среди них был Кристал Пэлас. Однако лондонский клуб затем неоднократно вылетал из элитного дивизиона стране.

Впоследствии у "орлов" появились новые финансовые проблемы, а в 2010 году клуб был на грани банкротства. Тогда Стив Периш стал новым владельцем, инвестировав в лондонцев, что помогло избежать роспуска команды.

С 2013 года после повышения в классе и возвращения в АПЛ Кристал Пэлас стабильно выступает в чемпионате Англии. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы.

Отметим, что до прошлого сезона наивысшим достижением Кристал Пэлас был выход в финал Кубка Англии 2015/2016, где "орлы" сыграли с Манчестер Юнайтед. В том матче "красные дьяволы" победили 2:1.

Как Кристал Пэлас впервые выиграл трофей?

Кристал Пэлас завоевал Кубок Англии в сезоне-2024/2025. "Орлы" впервые за 120-летнюю историю клуба выиграли значимый трофей.

Триумф состоялся под руководством австрийского тренера Оливера Глазнера. "Орлы", как представитель АПЛ начали турнир с третьего раунда, где победили Стокпорт Каунти благодаря голу Эберече Эзе – 1:0.

В четвертом раунде лондонцы встретились с Донкастер Роверз. "Орлы" победили со счетом 2:0 – голы забивали Даниэль Мунйёс и Джастин Девенни. В пятом раунде Кубка Англии победили Миллволл – 3:1.

В четвертьфинале Кристал Пэлас встретился с Фулхэмом из АПЛ – 3:0. В 1/2 финала "орлы" победили Астон Виллу – 3:0. А в финальном матче лондонский клуб сенсационно переиграл Манчестер Сити 1:0, завоевав трофей.

Кристал Пэлас – Манчестер Сити: смотрите видео

Почему Кристал Пэлас исключили из Лиги Европы?

Кристал Пэлас благодаря победе в Кубке Англии 2024/2025 квалифицировался в Лигу Европы 2025/2026. Однако "орлы" были исключены из турнира из-за владельца клуба Джона Текстора.

По информации BBC, Причина заключается в том, что Текстор владел 45 процентами акций лондонского клуба. Однако в его собственности есть акции французского Лиона, который также вышел в Лигу Европы.

А по правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещено участвовать в одном европейском турнире, во избежание конфликта интересов. Поскольку Лион занял 6-е место в Лиге 1, а Кристал Пэлас только 12 в АПЛ, именно французы остались в турнире.

"Орлов" перевели в Лигу конференций – а Ноттингем Форест получил место в Лиге Европы. Позже Текстор передал свои акции другому владельцу клуба, но уже было поздно, ведь завершился дедлайн решения проблемы, который установила УЕФА.

Другие интересные факты о Кристал Пэлас