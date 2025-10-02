В четверг, 2 октября, состоятся матчи первого тура Лиги конференций-2025/2026. В одном из них киевское Динамо будет противостоять английскому Кристал Пэласу.

Киевляне будут принимать представителя АПЛ на условно домашнем поле в Люблине. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился Александр Призетко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Динамо – Кристал Пэлас: какой прогноз сделал Призетко?

Бывший футболист Динамо и сборной Украины положительно настроен относительно перспектив "бело-синих" в этом поединке. Он считает, что "орлы" могут применить ротацию и киевляне имеют шансы зацепиться за очки с одним из главных фаворитов турнира.

Если у Кристал Пэлас на первом месте Премьер-лига, то тренер наверняка даст возможность проявить себя тем футболистам, кто имеет меньше игровой практики. У Динамо есть перспективы в этом матче, как и у любой команды в любом поединке, даже находясь не в лучшем психологическом состоянии. В матче с Кристал Пэлас я почему-то склоняюсь к результативной ничьей. Счет? Давайте поставим – 1:1,

– сказал специалист.

Отметим, что это будет первое очное противостояние между командами. В общем, по данным УЕФА, Динамо 30 раз играло с английскими клубами. В этих матчах киевляне одержали 5 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Напомним, что также в Лиге конференций будет играть донецкий Шахтер. "Горняки" начнут свой путь в турнире поединком на выезде против шотландского Абердина.

Что известно о матче Динамо – Кристал Пэлас?