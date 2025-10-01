Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф поделился подробностями подписания скандального Владислава Бленуце. Он рассказал, рассматривал ли клуб возможность расторжения контракта, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Как в Динамо прокомментировали скандальный трансфер Бленуце?

Столичный клуб проанализировал пророссийские сообщения Бленуце, но там не увидели "фактов поддержки игроком страны-агрессора или любых антиукраинских взглядов". Поэтому Динамо не рассматривало вариант с досрочным расторжением контракта или срочной продажей игрока.

Отдельно гендиректор Динамо остановился на разговоре с футболистом. Дмитрий Бриф заметил, что с каждым игроком в процессе переговоров обсуждают их позицию относительно войны в Украине. Кроме того, служба селекции проверяет бэкграунд потенциального новичка. Работники клуба преимущественно просматривают публикации игроков в инстаграме и фейсбуке, а вот тикток оставляли без своего внимания.

"На будущее будем тикток тоже смотреть. Надо было уделить этому больше внимания. Это хороший опыт, что там тоже что-то бывает. Потому что ты смотришь его инстаграм и фейсбук – основные платформы, с которых люди ведут коммуникацию.

Я убежден, что его репост не свидетельствует о какой-то пророссийской поддержке. И это мы с ним проговорили. Но, как вывод, еще одно доказательство, что все игроки должны понимать важность соблюдения информационной гигиены. Клуб однозначно сделал из этого свои выводы. Владислав их тоже сделал, о чем подробно рассказал в своем интервью", – сообщил Дмитрий Бриф.

Главное о скандале с Бленуце