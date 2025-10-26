Укр Рус
26 октября, 12:57
2

Динамо – Кривбасс: онлайн-трансляция центрального матча 10 тура УПЛ

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Матч 10-го тура УПЛ между Динамо и Кривбассом состоится 26 октября в 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
  • Кривбасс занимает третье место в таблице с 19 баллами, тогда как Динамо на пятой позиции с 17 очками.

Центральным поединком 10-го тура УПЛ будет встреча команд из верхней части таблицы –Динамо и Кривбасса. В случае победы каждый из соперников будет иметь возможность выйти на первое место в таблице.

В воскресенье, 26 октября, состоится матч 10-го тура УПЛ Динамо – Кривбасс. Поединок на киевском стадионе имени Валерия Лобановского начнется в 18:00, пишет 24 Канал.

Как выступают в чемпионате Динамо и Кривбасс?

Подопечные Александра Шовковского не выиграют пять матчей подряд в первенстве УПЛ. В то же время "бело-синие" остаются единственной командой лиги, которая еще не проигрывала.

Динамовцы сыграют против Кривбасса на фоне разгромного поражения от Самсунспора (0:3), которое потерпели в Лиге конференций. Длительный переезд из Турции тоже может повлиять на результат встречи с подопечными Патрика ван Леувена.

Кривбасс стал открытием первой части чемпионата. Команда демонстрирует яркую и результативную игру, которая радует ее болельщиков. В последних четырех матчах команда ван Леувена одержала три победы и одну ничью. Это разительно контрастирует с показателями Динамо.

Где смотреть матч Динамо – Кривбасс?

За перипетиями центрального матча 10 тура УПЛ Динамо – Кривбасс можно будет следить на сайте 24 Канала. Видеотрансляция доступна на официальном ютуб-канале Динамо.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Кривбасс

Турнирное положение Динамо и Кривбасса

  • Перед отчетным матчем команды расположились рядом в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс занимает третье место, имея в активе 19 баллов. Такое же количество очков у Полесья, которое опережает криворожан по дополнительным показателям.
  • Динамо после 9 туров идет пятым. У команды Александра Шовковского 17 очков и отставание от лидера УПЛ ЛНЗ на три зачетных пункта.

Ранее сообщалось, как Александр Шовковский прокомментировал провальный матч против Самсунспора.