Шевченко снова не будет: стало известно, кто будет награждать "золотом" Динамо
- Киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины сезона 2024/2025 УПЛ.
- Золотые медали Динамо будет вручать Евгений Дикий вместе с другими официальными лицами.
Остался один тур до завершения родненькой УПЛ-2024/2025. По итогам сезона киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины.
В 30-м туре чемпионата Украины 2024/2025 Динамо дома сыграет заключительный матч сезона против Колоса из Ковалевки. После игры "бело-синих" ожидает торжественная церемония награждения.
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Глава УАФ проигнорировал
Как стало известно 24 каналу со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса, золотые медали и кубок "бело-синим" будет вручать Евгений Дикий.
Вместе с президентом УПЛ церемонию награждения посетит вице-президент УАФ Артем Стоянов и председатель Киевской ассоциации футбола Игорь Кочетов. Ожидалось, что будет присутствовать Андрей Шевченко.
Однако, как и на финал Кубка Украины 2024/2025 председатель УАФ, к сожалению, не присоединится к торжествам. Причина, почему Шевченко не будет на церемонии неизвестна.
К слову. За тур до завершения чемпионата Украины 2024/2025 Динамо имеет 69 очков. Александрия, которая преследовала "бело-синих", имеет 66 очков и стала серебряным призером турнира.
Ранее сообщали, что Динамо обновило клубную эмблему после триумфа в текущем сезоне УПЛ.