Динамо победило Кудровку: расписание, результаты и видео голов всех матчей 10-го тура УПЛ
В пятницу, 23 октября, стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между донецким Шахтером и луганской Зарей.
Все результаты и видео голов 10-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ
- 23 октября
13.00. Верес – Колос (матч приостановлен)
13.00. Динамо – Кудровка 3:1
Динамо – Кудровка: видеообзор матча
13:00. Полесье – Оболонь 3:0
Полесье – Оболонь: видеообзор матча
- 24 октября
13:00. Эпицентр – Харьков
13:00. Левый Берег – ЛНЗ Черкассы
18:00. Шахтер – Заря
- 25 октября
13:00. Буковина – Кривбасс
13.00. Черноморец – Карпаты
Турнирная таблица УПЛ 2026/2027
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГР
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтер
|
9
|
8
|
0
|
1
|
20-5
|
24
|
2.
|
Полесье
|
9
|
7
|
1
|
1
|
20-8
|
22
|
3.
|
Харьков
|
8
|
6
|
0
|
2
|
16-6
|
18
|
4.
|
Динамо
|
8
|
5
|
1
|
2
|
11-8
|
16
|
4.
|
Карпаты
|
9
|
4
|
3
|
2
|
17-8
|
15
|
6.
|
ЛНЗ
|
9
|
4
|
2
|
3
|
10-9
|
14
|
7.
|
Заря
|
9
|
4
|
2
|
3
|
12–13
|
14
|
8.
|
Эпицентр
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9–12
|
9
|
9.
|
Верес
|
9
|
2
|
3
|
4
|
6–11
|
9
|
10.
|
Колос
|
8
|
2
|
2
|
4
|
10–13
|
8
|
11.
|
Буковина
|
9
|
1
|
5
|
3
|
7–12
|
8
|
12.
|
Левый Берег
|
7
|
1
|
4
|
2
|
5–6
|
7
|
13.
|
Оболонь
|
8
|
1
|
4
|
3
|
4–12
|
7
|
14.
|
Черноморец
|
8
|
1
|
2
|
5
|
5-11
|
5
|
15.
|
Кудровка
|
9
|
1
|
2
|
6
|
10–21
|
5
|
16.
|
Кривбасс
|
7
|
1
|
2
|
4
|
7–13
|
5