Динамо победило Кудровку: расписание, результаты и видео голов всех матчей 10-го тура УПЛ

В пятницу, 23 октября, стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между донецким Шахтером и луганской Зарей.

Все результаты и видео голов 10-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала. Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ 23 октября 13.00. Верес – Колос (матч приостановлен) 13.00. Динамо – Кудровка 3:1 Динамо – Кудровка: видеообзор матча 13:00. Полесье – Оболонь 3:0 Полесье – Оболонь: видеообзор матча 24 октября 13:00. Эпицентр – Харьков 13:00. Левый Берег – ЛНЗ Черкассы 18:00. Шахтер – Заря 25 октября 13:00. Буковина – Кривбасс 13.00. Черноморец – Карпаты Турнирная таблица УПЛ 2026/2027 МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтер 9 8 0 1 20-5 24 2. Полесье 9 7 1 1 20-8 22 3. Харьков 8 6 0 2 16-6 18 4. Динамо 8 5 1 2 11-8 16 4. Карпаты 9 4 3 2 17-8 15 6. ЛНЗ 9 4 2 3 10-9 14 7. Заря 9 4 2 3 12–13 14 8. Эпицентр 9 2 3 4 9–12 9 9. Верес 9 2 3 4 6–11 9 10. Колос 8 2 2 4 10–13 8 11. Буковина 9 1 5 3 7–12 8 12. Левый Берег 7 1 4 2 5–6 7 13. Оболонь 8 1 4 3 4–12 7 14. Черноморец 8 1 2 5 5-11 5 15. Кудровка 9 1 2 6 10–21 5 16. Кривбасс 7 1 2 4 7–13 5 #РЕКЛАМА 24 Канал Шахтар Тотал більше 3.5 2.5 Зробити ставку Зоря ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023