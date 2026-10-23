Динамо – Кудрівка, Шахтаря – Зоря: розклад, результати і відео голів усіх матчів 10 туру УПЛ

Розклад і результати 10-го туру УПЛ (ілюстративне фото) / Фото Динамо
У п'ятницю, 23 жовтня, стартує 10 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч донецького Шахтаря і луганської Зорі.
Усі результати та відео голів 10 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.
Реклама
Adv
популярні відео
Розклад і результати матчів 10 туру УПЛ
- 23 жовтня
13.00. Верес – Колос
13.00. Динамо – Кудрівка
13.00. Полісся – Оболонь
- 24 жовтня
13:00. Епіцентр – Харків
13.00. Лівий Берег – ЛНЗ Черкаси
18:00. Шахтар – Зоря
- 25 жовтня
13.00. Буковина – Кривбас
13.00. Чорноморець – Карпати