Динамо – Кудрівка, Шахтаря – Зоря: розклад, результати і відео голів усіх матчів 10 туру УПЛ

Розклад і результати 10-го туру УПЛ (ілюстративне фото) / Фото Динамо

У п'ятницю, 23 жовтня, стартує 10 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч донецького Шахтаря і луганської Зорі.