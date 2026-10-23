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Динамо победило Кудровку: расписание, результаты и видео голов всех матчей 10-го тура УПЛ

Михаил Гема
Матчи 10-го тура УПЛ 2026 – расписание всех матчей, видео голов и результаты

Расписание и результаты 10-го тура УПЛ (иллюстративное фото) / Фото Динамо

В пятницу, 23 октября, стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между донецким Шахтером и луганской Зарей.

Все результаты и видео голов 10-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

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Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ

  • 23 октября

13.00. Верес – Колос (матч приостановлен)

13.00. Динамо – Кудровка 3:1

Динамо – Кудровка: видеообзор матча

13:00. Полесье – Оболонь 3:0

Полесье – Оболонь: видеообзор матча

  • 24 октября

13:00. Эпицентр – Харьков

13:00. Левый Берег – ЛНЗ Черкассы

18:00. Шахтер – Заря

  • 25 октября

13:00. Буковина – Кривбасс

13.00. Черноморец – Карпаты

Турнирная таблица УПЛ 2026/2027

МЕСТО

КОМАНДА

ИГР

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Шахтер

9

8

0

1

20-5

24

2.

Полесье

9

7

1

1

20-8

22

3.

Харьков

8

6

0

2

16-6

18

4.

Динамо

8

5

1

2

11-8

16

4.

Карпаты

9

4

3

2

17-8

15

6.

ЛНЗ

9

4

2

3

10-9

14

7.

Заря

9

4

2

3

12–13

14

8.

Эпицентр

9

2

3

4

9–12

9

9.

Верес

9

2

3

4

6–11

9

10.

Колос

8

2

2

4

10–13

8

11.

Буковина

9

1

5

3

7–12

8

12.

Левый Берег

7

1

4

2

5–6

7

13.

Оболонь

8

1

4

3

4–12

7

14.

Черноморец

8

1

2

5

5-11

5

15.

Кудровка

9

1

2

6

10–21

5

16.

Кривбасс

7

1

2

4

7–13

5

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