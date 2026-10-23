Динамо победило Кудровку: расписание, результаты и видео голов всех матчей 10-го тура УПЛ

Расписание и результаты 10-го тура УПЛ (иллюстративное фото) / Фото Динамо

В пятницу, 23 октября, стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между донецким Шахтером и луганской Зарей.