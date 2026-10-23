Динамо победило Кудровку: расписание, результаты и видео голов всех матчей 10-го тура УПЛ

Расписание и результаты 10-го тура УПЛ (иллюстративное фото) / Фото Динамо
В пятницу, 23 октября, стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между донецким Шахтером и луганской Зарей.
Все результаты и видео голов 10-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Реклама
Adv
популярные видео
Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ
- 23 октября
13.00. Верес – Колос (матч приостановлен)
13.00. Динамо – Кудровка 3:1
Динамо – Кудровка: видеообзор матча
13:00. Полесье – Оболонь 3:0
Полесье – Оболонь: видеообзор матча
- 24 октября
13:00. Эпицентр – Харьков
13:00. Левый Берег – ЛНЗ Черкассы
18:00. Шахтер – Заря
- 25 октября
13:00. Буковина – Кривбасс
13.00. Черноморец – Карпаты