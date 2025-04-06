Продолжают держать лидерство: Динамо на классе победило Левый берег
- Динамо победило Левый берег со счетом 2:0 в матче киевского дерби благодаря голам Ярмоленко и Шапаренко.
- Матч состоялся 6 апреля в рамках 23-го тура УПЛ, где Динамо усилило свое преимущество в турнирной таблице.
- Игра была напряженной, с активными атаками со стороны Динамо, которое реализовало свои моменты на 44-й и 47-й минутах.
- В тот же день запланирован еще один матч между Шахтером и Вересом в 18:00.
В воскресенье, 6 апреля, состоялись матчи 23-го тура УПЛ. В одном из них Динамо противостояло Левому берегу.
Динамо – Левый берег 2:0
Голы: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47.
В активе дня поклонников футбола ждало киевское дерби. Динамо имело все шансы увеличить свое преимущество над ближайшим преследователем в турнирной таблице, пишет 24 канал.
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Волевая победа "бело-синих"
С самого начала матча Динамо шло в активные атаки, однако долгое время игрокам не удавалось забить гол. Лишь на 44-й минуте после передачи Ваната, Ярмоленко открыл счет в матче.
Уже на 47-й минуте хозяева увеличили преимущество над соперником. Шапаренко, сыгравший на отскоке, затолкал мяч в ворота Левого берега.
До конца матча "аисты" еще пытались сократить счет, однако не удалось. Динамо победило со счетом 2:0.
Видеообзор матча Динамо – Левый берег
Отметим, что 6 апреля еще запланирован матч Шахтер – Верес в 18:00.