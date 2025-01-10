Киевское Динамо начало зимний сбор. Команда традиционно отправилась в Турцию, где проведет подготовку к последним играм в Лиге Европы 2024-2025, сообщает 24 Канал.

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Бой против лидера Второй Бундеслиги

Во время этого двухнедельного сбора команда Шовковского проведет четыре товарищеских матча. Первым соперником "бело-синих" станет немецкий Магдебург. Что интересно, команда также имеет белый и синий цвет в своей айдентике.

Команда еще никогда не выступала в Первой Бундеслиге, но в этом сезоне довольно близка к повышению в классе. После 17-ти туров бело-синяя команда занимает пятое место Бундеслиге 2. Расстояние от зоны прямого повышения составляет всего один балл.

Что интересно, при этом Магдебург даже имеет в своем активе один евротрофей. Еще во времена ГДР клуб попал в финал Кубка обладателей Кубков-1974, где разгромил именитый Милан (3:0). А уже через год после этого этот трофей выиграло Динамо.

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Матч Динамо – Магдебург состоится на тренировочном поле киевлян "Kaya Palazzo stadium" в Белеке. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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