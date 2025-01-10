Київське Динамо розпочало зимовий збір. Команда традиційно вирушила в Туреччину, де проведе підготовку до останніх ігор в Лізі Європи 2024-2025, повідомляє 24 Канал.

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Бій проти лідера Другої Бундесліги

Під час цього двотижневого збору команда Шовковського проведе чотири товариські матчі. Першим суперником "біло-синіх" стане німецький Магдебург. Що цікаво, команда також має білий та синій колір у своїй айдентиці.

Команда ще ніколи не виступала у Першій Бундеслізі, але цього сезону доволі близька до підвищення у класі. Після 17-ти турів біло-синя команда посідає п'яте місце Бундеслізі 2. Відстань від зони прямого підвищення складає всього один бал.

Що цікаво, при цьому Магдебург навіть має у своєму активі один євротрофей. Ще за часів НДР клуб потрапив до фіналу Кубка володарів Кубків-1974, де розгромив іменитий Мілан (3:0). А вже через рік після цього цей трофей виграло Динамо.

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Матч Динамо – Магдебург відбудеться на тренувальному полі киян "Kaya Palazzo stadium" в Белеку. Початок – о 15:00 за київським часом.

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