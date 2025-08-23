В четверг, 28 августа, состоятся ответные матчи плей-офф квалификации в основную сетку Лиги Европы 2025/2026. В одном из них киевское Динамо сыграет против израильского Маккаби Тель-Авив.

Виталий Кварцяный высказался о матче с участием "бело-синих". В частности, бывший тренер Волыни дал совет футболистам столичного клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на Blik.

Что Кварцяный посоветовал игрокам Динамо?

Специалист дал довольно интересный совет футболистам, которые выступают за Динамо. Виталий Кварцяный считает, что им надо сменить бутсы перед ответным матчем против Маккаби в Лиге Европы.

Экс-тренер Волыни заявил, что нападающие должны завершать атаки ударами. По его мнению, перепасовки перед штрафной зоной соперника не принесут никакой пользы, а тем более голов.

Виталий Кварцяный подчеркнул, что надо бить по воротам так, чтобы штанги ломались и позвоночники скрипели. Опытный специалист отметил, что в Динамо никто этого не делает.

Дам совет игрокам Динамо: пусть наденут бутсы, в которых играли Беккенбауэр, Мунтян или Онищенко, а не эти воздушные галоши и комнатные тапочки всех цветов радуги: и зеленые, и красные, и оранжевые! И это мы видим не только в Динамо,

– сказал Кварцяный.

Напомним, что ответный матч Динамо – Маккаби Тель-Авив состоится в польском городе Люблин в четверг 28 августа 2025 года. Начало еврокубкового противостояния в 21:00 по киевскому времени.

