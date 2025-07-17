Арбитр досрочно закончил матч Динамо на сборах из-за неспортивного поведения: что произошло

В среду, 16 июля, киевское Динамо провело очередной контрольный поединок на сборах в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" был хорватский Осиек.

Подопечные Александра Шовковского потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в конце первого тайма со штрафного забил Арнел Якупович, информирует 24 Канал.

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Почему поединок Динамо – Осиек не был доигран?

Однако этот матч не длился все запланированное время. Он имел очень не товарищеский характер на поле и был остановлен арбитром на 85-й минуте встречи.

В начале второго тайма арбитр удалил Николая Шапаренка за толчок соперника. После этого игроки не щадили друг друга и постоянно фолили и спорили.

Апогеем стал эпизод на 84-й минуте поединка, когда Владислав Ванат, проигрывая борьбу против автора единственного гола, начал его отталкивать. Между игроками завязался очередной конфликт, который судья уже не стал терпеть и завершил игру досрочно.

Смотрите видео полного матча Динамо – Осиек

К слову. Это уже второй подряд матч, в котором игрок Динамо получил красную карточку. В предыдущей игре против Корвинула удален был Александр Тымчик.

Напомним, что новый сезон "бело-синие" начнут уже 22 июля матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Накануне был определен соперник Динамо на этой стадии турнира.