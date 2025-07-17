Они были разбиты на 14 пар. Накануне определились все победители этой стадии турнира, информирует 24 Канал.

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Кто пробился во второй круг квалификации ЛЧ?

В этом раунде, в частности, определялся первый соперник для киевского Динамо в квалификации. За право сыграть с "бело-синими" соревновались Хамрун Спартанс и Жальгирис.

После их первого очного противостояния литовцы сделали себе гандикап в два мяча. Однако этого не хватило для итоговой победы, поэтому подопечные Александра Шовковского начнут свой путь в турнире противостоянием с мальтийцами.

Результаты всех матчей первого квалификационного раунда ЛЧ

Кайрат (Казахстан) 2:0 Олимпия (Словения). Первый матч – 1:1

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:0 Викингур (Фареры). Первый матч – 3:2

Мальме (Швеция) 3:1 Иберия 1999 (Грузия). Первый матч – 3:1.

Милсами (Молдова) 0:0 КуПС (Финляндия). Первый матч – 0:1

РФШ (Латвия) 1:0 Левадия (Эстония). Первый матч – 1:0

Хамрун Спартанс (Мальта) 2:0, пен. 11:10 Жальгирис (Литва). Первый матч – 0:2

Дифферданж (Люксембург) 2:3 Дрита (Косово). Первый матч – 0:1

Шкендия (Северная Македония) 2:1 д.ч. Нью-Сейнтс (Уэльс). Первый матч – 0:0

Интер Эскальдес (Андорра) 2:1 Стяуа (Румыния). Первый матч – 1:3

Брейдаблик (Исландия) 5:0 Эгнатия (Албания). Первый матч – 0:1

Будучност (Черногория) 2:2 Ноах (Армения). Первый матч – 0:1

Зрински (Босния и Герцеговина) 2:1 Виртус (Сан-Марино). Первый матч – 2:0

Динамо Минск (Беларусь) 2:2 д.в Лудогорец (Болгария). Первый матч – 0:1

Линфилд (Северная Ирландия) 1:1 Шелбурн (Ирландия). Первый матч – 0:1

Справка. Динамо и Хамрун Спартанс сыграют 22 и 29 июля. Первый поединок будет выездным для киевлян.

Отметим, что на игру в Польше, где "бело-синие" будут играть условно домашние поединки в еврокубках уже началась продажа билетов. Их цена стартует от 49 злотых.