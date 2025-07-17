Підопічні Олександра Шовковського зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1. Єдиний гол наприкінці першого тайму зі штрафного забив Арнел Якуповіч, інформує 24 Канал.

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Чому поєдинок Динамо – Осієк не було дограно?

Проте цей матч не тривав увесь запланований час. Він мав дуже не товариський характер на полі та був зупинений арбітром на 85-й хвилині зустрічі.

На початку другого тайму арбітр вилучив Миколу Шапаренка за поштовх суперника. Після цього гравці не щадили один одного й постійно фолили та сперечалися.

Апогеєм став епізод на 84-й хвилині поєдинку, коли Владислав Ванат, програючи боротьбу проти автора єдиного гола, почав його відштовхувати. Між гравцями зав’язався черговий конфлікт, який суддя вже не став терпіти та завершив гру достроково.

Дивіться відео повного матчу Динамо – Осієк

До слова. Це вже другий поспіль матч, у якому гравець Динамо отримав червону картку. В попередній грі проти Корвінула вилучений був Олександр Тимчик.

Нагадаємо, що новий сезон "біло-сині" розпочнуть уже 22 липня матчем другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Напередодні було визначено суперника Динамо на цій стадії турніру.