Мог пойти по пути Цыганкова: Динамо отказалось продавать своего таланта в чемпионат Испании

Киевский клуб был близок к тому, чтобы почти бесплатно лидера молодежной сборной Украины. Впрочем Динамо удалось таки продлить с ним контракт.

Киевское Динамо зимой не осуществило ни одного трансфера. При этом киевляне занялись продлением соглашений с действующими игроками.

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Отказали испанцам

Контракты были пролонгированы с Александром Тымчиком, Владиславом Дубинчаком, Назаром Волошиным и Константином Вивчаренко. Последний поставил подпись под соглашением до 2028 года.

Как стало известно 24 Каналу со ссылкой на ТаТоТаке, зимой Константином интересовались клубы топ-лиг. Из-за быстрого завершения предыдущего контракта украинца хотели задешево подписать.

Среди заинтересованных были клубы из Испании. Впрочем Динамо удалось уговорить Вивчаренко остаться в киевской команде. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 1,8 миллиона евро.

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Футболист является уроженцем Одессы, но с 17 лет находится в структуре Динамо. За взрослую команду Константин дебютировал летом 2022-го. За это время Вивчаренко провел 65 матчей за Динамо.

В них он отметился тремя голами и пятью ассистами. Кроме того, защитник является игроком основы молодежной сборной Украины. На его счету 27 матчей и два гола за команду U-21.