Киевское Динамо провело малоактивную трансферную кампанию зимой. Киевляне продали Георгия Бущана, зато никого не подписали для усиления команды.

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Четвертая пролонгация зимой

Впрочем "бело-синие" занялись продлением контрактов с действующими игроками. Ранее свои соглашения с Динамо пролонгировали Александр Тымчик, Назар Волошин и Владислав Дубинчак.

Теперь же свой контракт пролонгировал и Константин Вивчаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо. Контракт с 22-летним левым защитником рассчитан до лета 2028 года.

Прошлое соглашение было действительно до конца 2025-го. Футболист является уроженцем Одессы, но с 17 лет находится в структуре Динамо. За взрослую команду Константин дебютировал летом 2022-го.

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За это время Вивчаренко провел 65 матчей за Динамо, в которых отметился тремя голами и пятью ассистами. Кроме того, защитник является игроком основы молодежной сборной Украины. На его счету 27 матчей и два гола за команду U-21.