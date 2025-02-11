Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (по пен. 6:7)

Голы: Камара, 23 (авт.), Пономеренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Ведрани, 63, Фиогбе, 70

Если главная команда досрочно вылетела из еврокубков, то юноши показали мастер-класс основе. Команда Костюка пробилась в плей-офф. К сожалению, уже на 12-й минуте итальянцам удалось забить быстрый гол, сообщает 24 Канал.

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Киевляне растеряли преимущество

Однако в середине тайма все те же футболисты итальянского клуба сделали киевлянам подарок в виде автогола Камара. Счет стал равным – 1:1.

Этот автогол полностью перевернул игру в первые 45 минут. Уже через пять минут Пономаренко впервые в этом матче вывел Динамо вперед 2:1, а в финале тайма Кремчанин увеличил преимущество киевлян уже до двух голов.

Кихвський клуб ушел на перерыв с разницей в два гола – 3:1.

В период с 63-й по 70-ю минуты игры игроки Аталанты дважды поразили владения украинского клуба, которые защищал Суркис, и сравняла цифры на табло 3:3. Динамовцы растеряли свое преимущество.

До финального свистка команды больше не забивали, поэтому путевка в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА разыгрывали в серии пенальти.

Как развивалась серия пенальти

Кремчанин пробивал первый пенальти киевлян, который потянул голкипер Аталанты. Зато итальянцы забили свой первый 11-метровый. Камара удвоил преимущество Аталанты 0:2.

Захарченко вернул динамовцев в игру, пробив в верхний угол ворот 1:2. Без шансов было для голкипера соперника. Той же монетой ответили гости 1:3. Третий пенальти Динамо пробивал Пономаренко, который забил в основное время, и не промахнулся в серии пенальти – 2:3.

Четвертый пенальти Аталанты потащил Суркис. Однако уже следующий 11-метровый Динамо тоже был нереализован. Счет в серии остался неизменен – 2:3. Бергамовцы тоже попали в перекладину. Дальше футболисты не промахивались.

К сожалению, киевляне первыми промахнулись после нескольких реализованных ударов. Пенальти от Третьяка взял на себя каркас ворот.

Юношеская команда Динамо уступила сверстникам Аталанты в серии пенальти 6:7 и вылетела из Юношеской лиги УЕФА. Итальянский клуб прошел в 1/8 финала турнира.