Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (по пен. 6:7)

Голи: Камара, 23 (авт.), Пономеренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсіньорі, 12, Ведрані, 63, Фіогбе, 70

Якщо головна команда достроково вилетіла із єврокубків, то юнаки показали майстер-клас основі. Команда Костюка пробилась до плей-оф. На жаль, вже на 12-й хвилині італійцям вдалось забити швидкий гол, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Кияни розгубили перевагу

Однак у середині тайму все ті ж футболісти італійського клубу зробили киянам подарунком у вигляді автогола Камара. Рахунок став рівним – 1:1.

Цей автогол повністю перевернув гру у перші 45 хвилин. Вже через п'ять хвилин Пономаренко вперше у цьому матчі вивів Динамо уперед 2:1, а у фіналі тайму Кремчанин збільшив перевагу киян вже до двох голів.

Кихвський клуб пішов на перерву із різницею у два голи – 3:1.

У період із 63-ї по 70-ту хвилини гри гравці Аталанти двічі вразили володіння українського клубу, які захищав Суркіс, та зрівняла цифри на табло 3:3. Динамівці розгубили свою перевагу.

До фінального свистка команди більше не забивали, тому путівка в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА розігрували у серії пенальті.

Як розвивалась серія пенальті

Кремчанин пробивав перший пенальті киян, який потягнув голкіпер Аталанти. Натомість італійці забили свій перший 11-метровий. Камара подвоїв перевагу Аталанти 0:2.

Захарченко повернув динамівців у гру, пробивши у верхній кут воріт 1:2. Без шансів було для голкіпера суперника. Тією ж монетою відповіли гості 1:3. Третій пенальті Динамо пробивав Пономаренко, який забив в основний час, та не схибив у серії пенальті – 2:3.

Четвертий пенальті Аталанти потягнув Суркіс. Однак вже наступний 11-метровий Динамо теж був нереалізований. Рахунок у серії залишився незмінний – 2:3. Бергамівці теж влучили у поперечину. Далі футболісти не хибили.

На жаль, кияни першими схибили після декількох реалізованих ударів. Пенальті від Третяка взяв на себе каркас воріт.

Юнацька команда Динамо поступилась одноліткам Аталанти у серії пенальті 6:7 та вилетіла із Юнацької ліги УЄФА. Італійський клуб пройшов до 1/8 фіналу турніру.