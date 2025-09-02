Динамо в конце летнего трансферного окна 2025 года объявило о подписании еще одного новичка. "Бело-синие" сообщили о переходе сенегальского футболиста Алиу Тиаре.

21-летний центральный защитник выступал за французский Гавр. Сенегалец подписал контракт с киевлянами сроком на четыре года, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Кого подписало Динамо?

Сумма трансфера Алиу Тиаре в Динамо и другие детали сделки не раскрывают. Известно, что трансферная стоимость сенегальского футболиста составляет 800 тысяч евро.

Алиу Тиаре начал свою футбольную карьеру в сенегальском Диамбарсе. В сентябре 2023 года центральный защитник перебрался во Францию, где присоединился к местному Гавру.

В составе французского клуба Тиаре сыграл в 16 матчах и забил 3 гола. Перед началом прошлой кампании Алиу на правах аренды перешел в Нанси, где сыграл в 30 матчах и оформил два забитых мяча.

Добавим, что Динамо таким образом закрыло проблемную позицию. Ведь киевляне входили в сезон, имея в центре защиты только Тараса Михавко, Кристиана Биловара и травматического Дениса Попова.

К слову. Киевское Динамо объявило о подписании еще одного центрального защитника из тернопольской Нивы. 23-летний Василий Буртник присоединился к "бело-синим" на правах аренды сроком на один год.

Отметим что, Алиу Тиаре не стал первым сенегальцем в Динамо. Ранее в составе киевлян выступали футболисты с паспортом этой страны.

Кто из Сенегала выступал в Динамо?