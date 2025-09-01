Нигерийский легионер Шола Огундана подписал контракт с киевским Динамо сроком на четыре года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт киевлян.
Что известно о новичке Динамо Шолу Огундана?
Шола Огундана родился 22 февраля 2005 года в нигерийском городе Ифаки. Парень получил футбольное образование в академии Beyond Limits, а затем играл за академию Alex Transfiguration. Во время турнира Torneo di Viareggio 2022 года Шола привлек внимание скаутов.
В 2023 году Огундана присоединился к Фламенго. Сначала нигериец играл на правах аренды, а впоследствии бразильский клуб выкупил права на футболиста.
В составе Фламенго U-20 Огундана дважды становился победителем молодежного Кубка Либертадорес (2024, 2025). В последнем розыгрыше турнира был признан лучшим игроком. Также он выигрывал Under-20 Intercontinental Cup (2024 и 2025).
Всего за молодежную команду Фламенго сыграл 46 матчей, в которых отметился 9 забитыми голами и 7 ассистами. За основную команду "красно-черных" сыграл пять поединков. В Бразилии Шола получил прозвище "Нигерийская ракета" из-за взрывной скорости и агрессивной игры на фланге.
Шола Огундана – игрок Динамо / фото ФК Динамо
Изменения в Динамо перед стартом в Лиге конференций
- Напомним, что в первый день осени основной форвард Динамо Владислав Ванат стал игроком испанской Жироны.
- Кроме того, "бело-синие" отдали в аренду нападающего Владислава Супрягу (Эпицентр), полузащитника Романа Саленко (Заря), защитников Максима Дячука (Лехия) и Александра Сироту (Коджаэлиспор).
- Также на правах свободного агента команду покинули Бенито (Акритас) и Валерий Лучкевич.
- Взамен из аренды в луганской Заре вернулся полузащитник Александр Яцык.