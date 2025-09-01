Нігерійський легіонер Шола Огундана підписав контракт з київським Динамо терміном на чотири роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт киян.

Що відомо про новачка Динамо Шолу Огундана?

Шола Огундана народився 22 лютого 2005 року в нігерійському місті Іфаки. Хлопець здобув футбольну освіту в академії Beyond Limits, а потім грав за академію Alex Transfiguration. Під час турніру Torneo di Viareggio 2022 року Шола привернув увагу скаутів.

У 2023 році Огундана приєднався до Фламенго. Спочатку нігерієць грав на правах оренди, а згодом бразильський клуб викупив права на футболіста.

У складі Фламенго U-20 Огундана двічі ставав переможцем молодіжного Кубка Лібертадорес (2024, 2025). В останньому розіграші турніру був визнаний найкращим гравцем. Також він вигравав Under-20 Intercontinental Cup (2024 та 2025).

Загалом за молодіжну команду Фламенго зіграв 46 матчів, у яких відзначився 9 забитими голами та 7 асистами. За основну команду "червоно-чорних" зіграв п'ять поєдинків. У Бразилії Шола отримав прізвисько "Нігерійська ракета" через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі.

Шола Огундана – гравець Динамо / фото ФК Динамо

