Чинний чемпіон Серії А Наполі прийматиме іншого місцевого гранда в особі Ювентуса, повідомляє 24 Канал. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чого чекати від бою Наполі та Ювентуса?

Неаполітанці проводять не надто стабільний сезон та допускають неочікувані втрати очок. Тим не менш, підопічні Конте продовжують залишатися одним з головних претендентів на Скудетто.

Перед звітним туром Наполі ділив перше місце із Міланом, але Інтер виграв свою гру і вже обійшов чемпіона. Ювентус же непогано стартував у сезоні, але потім потрапив у кризу.

Туринці змінили Ігора Тудора на Лучано Спаллетті. Зрештою Юве поки не програвав при новому тренері, але і відсоток перемог не надто великий.

"Б'янконері" мають 4 перемоги та три нічиї у семи матчах під керівництвом Спаллетті. Наразі команда йде сьомою в Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на чотири очки.

Прогноз букмекера

Зрештою саме Наполі є фаворитом матчу по лінії betking. Перемога "партенопеїв" оцінена у 2,62, тоді як успіх Ювентуса – у 3,20. На нічию ж виставлений коефіцієнт 2,98.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,50, тоді як на ТМ2,5 – 1,53. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, становить 2,08.

*Коефіцієнти подані станом на 00:15 07.12.2025

Зазначимо, що обидві команди представляють Італію в Лізі чемпіонів та поки не вражають. Наполі набрав лише 7 балів у п'яти турах, що дозволяє йому обіймати 20 місце.

Довідка. Це буде перша зустріч Лучано Спаллетті проти Наполі після скандального розставання. Тренер очолював неаполітанців у 2021 – 2023 роках та привів їх до довгоочікуваного чемпіонства. Проте одразу після цього Лучано пішов з команди заради роботи в збірній Італії.

Ювентус же має на один бал менше та розташувався на 22-й позиції в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. При цьому обидві команди продовжують боротьбу в Кубку Італії та дістались вже чвертьфіналу.