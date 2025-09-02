21-річний центральний захисник виступав за французький Гавр. Сенегалець підписав контракт з киянами терміном на чотири роки, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу столичного клубу.

Кого підписало Динамо?

Сума трансферу Аліу Тіаре в Динамо та інші деталі угоди не розкривають. Відомо, що трансферна вартість сенегальського футболіста складає 800 тисяч євро.

Аліу Тіаре почав свою футбольну кар'єру у сенегальському Діамбарсі. У вересні 2023 року центральний оборонець перебрався до Франції, де приєднався до місцевого Гавра.

У складі французького клубу Тіаре зіграв у 16 матчах та забив 3 голи. Перед початком минулої кампанії Аліу на правах оренди перейшов у Нансі, де зіграв у 30 матчах та оформив два забиті м'ячі.

Додамо, що Динамо таким чином закрило проблемну позицію. Адже кияни входили у сезон, маючи у центрі захисту лише Тараса Михавка, Крістіана Біловара та травматичного Дениса Попова.

До слова. Київське Динамо оголосило про підписання ще одного центрального захисника з тернопільської Ниви. 23-річний Василь Буртник приєднався до "біло-синіх" на правах оренди терміном на один рік.

Зазначимо що, Аліу Тіаре не став першим сенегальцем у Динамо. Раніше у складі киян виступали футболісти з паспортом цієї країни.

Хто з Сенегала виступав у Динамо?