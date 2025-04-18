Динамо разгромило Оболонь в киевском дерби и приблизилось к чемпионству

В пятницу, 18 апреля, начался 25-й тур Украинской Премьер-лиги. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встречались две столичные команды.

Динамо – Оболонь 3:0

Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (с пенальти), Буяльский, 67

Динамо и Оболонь решают противоположные задачи в первенстве Украины. "Бело-синие" возглавляют чемпионскую гонку, а "пивовары" борются за выживание в элитном дивизионе, пишет 24 Канал.

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Динамо несется к чемпионству

Если пользоваться боксерской терминологией, то обе команды находятся в разных весовых категориях. Класс подопечных Александра Шовковского дал о себе знать на 39-й минуте. Ветеран "бело-синих" Андрей Ярмоленко забил красавец-гол, сравнявшись в историческом реестре бомбардиров Динамо с Сергеем Ребровым. Теперь у обоих футболистов по 113 голов в чемпионате.

"Динамовцы" увеличили преимущество на 55-й минуте. Владислав Ванат реализовал пенальти, который сам и заработал. Кстати, это 15-й гол форварда в нынешнем сезоне.

Победную точку на 67-й минуте поставил Виталий Буяльский, который недавно продлил контракт с Динамо. Капитан "бело-синих" красивым ударом в третий раз заставил капитулировать 18-летнего голкипера Оболони Дениса Марченко.

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Шовковского со счетом 3:0.

Видеообзор матча Динамо – Оболонь