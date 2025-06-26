Киевское Динамо продолжает праздновать 30-е чемпионство. Генеральный директор Дмитрий Бриф, капитан команды Виталий Буяльский, полузащитники Александр Караваев и Андрей Ярмоленко рассказали о своем пути к очередному большому достижению и дальнейших планах киевской команды, пишет 24 канал.

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Караваев оценил свой вклад в сезоне

Прескоференция началась с благодарности Вооруженным силам Украины и почтения памяти погибших защитников минутой молчания.

Ведущими мероприятия были прессаташе Динамо Андрей Шахов и известный блогер Евгений Янович. Сначала гостям показали короткий видеоролик о пути чемпионства киевлян, а затем вышли и сами участники.



Медиамероприятие "Динамо 3.0" / Фото ФК Динамо

Александр Караваев рассказал, насколько оценил свой сезон, поскольку он сравнял счет в матче с Шахтером в рамках УПЛ, однако впоследствии не забил решающий пенальти, из-за которого "бело-синие" остались без Кубка Украины.

Я более позитивно отношусь к этому чемпионату. Ну значит должно было так случиться, что именно я пошел бить пенальти и не забил. Будем их выполнять, хотя мне уже больше не дадут его пробивать, но сделаем выводы и новый сезон будет по-другому. Конечно есть и положительный момент, потому что ты не играешь, а потом выходишь на 83-й минуте и на 86-й забиваешь. Конечно это очень положительные эмоции. Тем более принципиальному сопернику и для меня это останется на всю жизнь,

– сказал Караваев.

Буяльский и Ярмоленко о статусе капитана в команде

Андрея Ярмоленко спросили о статусе капитана команды и, почему этот статус дали именно Виталию Буяльскому, а не ему. Андрей ответил, что не боится брать на себя ответственность, однако на тот момент, когда он только пришел в команду Виталий заслуживал быть капитаном больше.

"Когда я пришел я даже не знал некоторых игроков, потому что было много молодых футболистов. Ну и как быть капитаном команды, когда ты даже не знаешь фамилии некоторых футболистов. Это было логично и правильно. Мы не ошиблись – у нас лучший капитан в Украине", – рассказал Ярмоленко.

Виталия Буяльского спросили, считает ли он себя недооцененным в медиа с точки зрения своего прогресса в команде. На это он пошутил, что если имел бы инстаграм, то был бы гораздо популярнее и он это не скрывает.

Я думаю, что мне уже не так интересен инстаграм и популярность, как уважение от партнеров, клуба, тех, кто работает у клуба и болельщиков. Для меня это намного важнее. Учитывая прогресс, я думаю, что через три года я заведу инстаграм,

– в шутку ответил Буяльский.

Ведущие спросили у Виталия, что должно произойти, чтобы он создал страницу в инстаграме. На это он ответил, что, возможно, когда он закончит с футболом, а также пошутил, что перейдет в медиафутбол. Об инстаграм высказался и Караваев, который ответил, что пока не думал о возвращении своей страницы, которую он удалил.

Ответ на провокационное заявление Турана

В дальнейшем у Андрея Ярмоленко спросили его реакцию на заявление новоназначенного тренера Шахтера Арда Турана о том, что он сделает все, чтобы Динамо никогда больше не станет чемпионом. Футболист очень остроумно ответил на этот вопрос, отметив, что команда все делает правильно.

У меня это заявление вызвало лишь одну эмоцию. Что мы движемся в правильном направлении. Что новый главный тренер Шахтера приходит и первое о чем он говорит – о Динамо Киев,

– сказал Андрей Ярмоленко.

О соцсетях и дальнейших планах после завершения карьеры

Буяльский и Караваев рассказали, кем видят себя после завершения футбольной карьеры, поскольку, как пример ,Ярмоленко пропагандируют должность спортивного директора Динамо. Караваев ответил, что пока не думал об этом, а вот Буяльский ответил, что уже получил тренерскую лицензии и хочет двигаться в этом направлении. Также он добавил, что судьба тренера нелегкая, поэтому он об этом пока не задумывался, однако, если после завершения карьеры будет возможность, то он ею воспользуется, но не как основным тренером, а постепенно идти к высокому уровню.



Караваев и Буяльский о планах после карьеры / Фото ФК Динамо

Виталий Буяльский также отметил вклад молодых футболистов и их прогресс. Особенно он выделил Владислава Ваната, Назара Волошина и Владимира Бражка.

"Все молодые футболисты сталкиваются с тем, что в определенный момент они идут на спад. Вы как журналисты должны реагировать на это нормально, а не говорить, что он уже не тот. У него все впереди. С какой-то стороны его нужно поддержать вам, потому что когда он будет на высоком уровне играть, вы будете подходить к нему и просить интервью, а у него сложится о вас впечатление будто вы его хотите "захейтить", – сказал Буяльский.

Впоследствии Ярмоленко попросили сравнить команду 2015-го года и нынешний состав. Его попросили определить сильные и слабые стороны, а также выбрать, когда ему лучше играть.

Если честно я не очень люблю сравнивать кого-то с кем-то. Это не очень правильно. Тогда было одно время и сейчас совсем другое. На то время было очень много легионеров, некоторые хорошие, а некоторые еще лучше. Сейчас у нас немножко по-другому, потому что в основном играют наши воспитанники. Но как футболисту легче было в 2015-м, ведь ты был молод, ты только учишься, ничего не болит у тебя, ты просыпаешься с улыбкой,

– заявил Андрей Ярмоленко.



Ярмоленко сравнил команды двух лет / Фото ФК Динамо

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 киевское Динамо завоевало чемпионский титул в Украине. Подопечные Александра Шовковского опередили Александрию и Шахтер.

Новый сезон киевляне начнут со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Уже стали известны точные даты матчей, а соперником "бело-синих" станет победитель пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.