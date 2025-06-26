Дочь лучшего бомбардира в истории УПЛ опубликовала в инстаграме загадочное фото. Все сходится к тому, что скорее всего пара официально образовала семью, сообщает 24 канал.

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Шапаренко и Шацких поженились

Кристина Шацких в социальных сетях поделилась фотографией, на которой видно букет и часть белого платья. Более того, 22-летняя дочь Максима Шацких обозначила Николая Шапаренко на фото и добавила эмодзи с кольцом и сердечком.

Шацких намекнула на женитьбу с Шапаренко / Скриншот из инстаграма девушки

Напомним, что Николай Шапаренко и Кристина Шацких долгое время не раскрывали свои отношения. "Бело-синяя" пара довольно долго держала молчание.

Однако примерно месяц назад девушка показала их совместные фото со свадьбы другого динамовца Максима Дячука. Стало понятно, что Шапаренко и Шацких встречаются.

Ранее сообщали, что Динамо узнало время и дату матчей во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 2025/2026.