Жены футболистов Динамо постоянно поддерживали своих мужей и вдохновляли их на победы в течение чемпионского сезона. 24 канал предлагает Вам познакомиться с очаровательными избранницами игроков столичного клуба.

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Мирослава Дубинчак

Владислав Дубинчак имеет очаровательную спутницу Мирославу, с которой женился в 2022 году. Возлюбленная левого защитника Динамо работает фотографом и моделью, а также имеет собственный бренд одежды.

Супруги имеют общего сына Адониса, который родился в 2023 году. В социальных сетях Мирослава публикует кадры из разных фотосессий, отдыха и семейной жизни.

Мирослава Дубинчак / Фото из инстаграма девушки

Карина Тимчик

Александр Тымчик встречался с Кариной еще в то время, когда выступал за молодежную команду Динамо, а в 2020 году правый фулбек столичного клуба сделал предложение любимой. В 2021 году пара официально поженилась.

Карина Тымчик все время посвящает воспитанию общего с Александром сына – Тима. Девушка ведет свой мини-блог, где делится эпизодами из путешествий в ОАЭ, на Мальдивы и в другие экзотические страны.

Карина Тимчик / Фото из инстаграма девушки

Мария Дячук

Супруги Максим и Мария Дячук одна из самых молодых среди всех динамовцев, ведь пара поженилась после чемпионства Динамо в сезоне-2024/2025. Свадьба состоялась 26 мая 2025 года.

Мария Дячук работает SMM-специалистом. Девушка имеет несколько проектов в этой сфере и развивает собственные страницы в социальных сетях.

Мария Дячук / Фото из инстаграма девушки

Алина Буяльская

Полузащитник Виталий Буяльский женился на своей избраннице Алине в 2017 году. Девушка капитана Динамо училась на политологии в КНУ имени Тараса Шевченко, но решила посвятить себя воспитанию детей и семейному быту.

В социальных сетях Алина Буяльская делится моментами из жизни. Девушка не забывает поддерживать своего мужа Виталия, особенно после неудачных матчей, когда на футболиста льется куча хейта.

Алина Буяльская / Фото из инстаграма девушки

Надежда Нещерет

Вратарь Динамо Руслан Нещерет женился на своей девушке Надежде Петах 26 мая 2025 года. Свадьба голкипера "бело-синих" состоялась в один день со своим партнером по команде Максимом Дячуком.

Надежда активно занимается социальными сетями. Возлюбленная Руслана Нещерета часто публикует фотографии с отдыха и вместе со своим мужем.

Надежда Нещерет / Фото из инстаграма девушки

Тамара Швелидзе (Кабаева)

Вингер Динамо Владислав Кабаев и Тамара Швелидзе поженились в 2019 году. Супруги имеют двух общих детей – 4-летняя София и недавно родившуюся дочь, которую не показывают в социальных сетях.

Любимая Кабаева постоянно делится моментами из личной жизни. Тамара публикует контент из путешествий и фото в стильных образах.

Тамара Шевалидзе / Фото из инстаграма девушки

Инна Ярмоленко

Ветеран "бело-синих" Андрей Ярмоленко женился на своей возлюбленной Инне в 2011 году после 4 лет отношений. Динамовская пара имеет троих детей – Ивана, Даниила и Максима.

Инна Ярмоленко постит в социальных сетях семейные фото. Возлюбленная вингера Динамо также делится моментами с отдыха и не забывает о поддержке своего любимого.

Инна Ярмоленко / Фото из инстаграма девушки

Ольга Пихаленок

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок женился на Ольге в 2019 году. Через два года у супругов появился сын Максим, а в 2024 году у них родился второй ребенок.

Ольга ранее профессионально занималась спортом и была мастером спорта по легкой атлетике. Сейчас любимая Александра Пихаленка сосредоточена на воспитании детей и создании семейного быта.

Ольга Пихаленок / Фото из инстаграма девушки

Яна Суркис

Яна Суркис, дочь президента Динамо, замужем за центрбеком "бело-синих" Кристианом Биловаром. Пара начала отношения в 2020 году, а через три года они официально создали семью.

Жена Кристиана Биловара Яна Суркис – балерина. Однако сейчас девушка поставила на паузу карьеру из-за второй беременности. Супруги имеют общего сына Александра, который родился 17 декабря 2024 года в День рождения девушки.

Яна Суркис / Фото из инстаграма девушки

Ранее мы рассказывали о том, сколько зарабатывают футболисты, которые играют в Динамо. Действующие чемпионы Украины имеют солидный уровень зарплат, по сравнению с другими клубами УПЛ.