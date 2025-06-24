Дружини футболістів Динамо постійно підтримували своїх чоловіків та надихали їх на перемоги протягом чемпіонського сезону. 24 канал пропонує Вам познайомитись з чарівними обраницями гравців столичного клубу.

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Мирослава Дубінчак

Владислав Дубінчак має чарівну супутницю Мирославу, з якою одружився у 2022 році. Кохана лівого захисника Динамо працює фотографом та моделлю, а також має власний бренд одягу.

Подружжя має спільного сина Адоніса, який народився у 2023 році. У соціальних мережах Мирослава публікує кадри з різних фотосесій, відпочинку та сімейного життя.

Мирослава Дубінчак / Фото з інстаграму дівчини

Каріна Тимчик

Олександр Тимчик зустрічався з Каріною ще у той час, коли виступав за молодіжну команду Динамо, а у 2020 році правий фулбек столичного клубу зробив пропозицію коханій. У 2021 році пара офіційно одружилась.

Каріна Тимчик весь час присвячує вихованню спільного з Олександром сина – Тіма. Дівчина веде свій міні-блог, де ділиться епізодами з подорожей в ОАЕ, на Мальдіви та в інші екзотичні країни.

Каріна Тимчик / Фото з інстаграму дівчини

Марія Дячук

Подружжя Максима та Марії Дячуків одне з наймолодших серед усіх динамівців, адже пара одружилась після чемпіонства Динамо у сезоні-2024/2025. Весілля відбулось 26 травня 2025 року.

Марія Дячук працює SMM-спеціалістом. Дівчина має декілька проєктів у цій сфері та розвиває власні сторінки у соціальних мережах.

Марія Дячук / Фото з інстаграму дівчини

Аліна Буяльська

Півзахисник Віталій Буяльський одружився зі своєю обраницею Аліною у 2017 році. Дівчина капітана Динамо навчалась на політології у КНУ імені Тараса Шевченка, але вирішила присвяти себе вихованню дітей та сімейному побуту.

У соціальних мережах Аліна Буяльська ділиться моментами з життя. Дівчина не забуває підтримувати свого чоловіка Віталія, особливо після невдалих матчів, коли на футболіста ллється купа хейту.

Аліна Буяльська / Фото з інстаграму дівчини

Надія Нещерет

Воротар Динамо Руслан Нещерет одружився зі своєю дівчиною Надією Петах 26 травня 2025 року. Весілля голкіпера "біло-синіх" відбулось в один день зі своїм партнером по команді Максимом Дячуком.

Надія активно займається соціальними мережами. Кохана Руслана Нещерета часто публікує світлини з відпочинку та разом зі своїм чоловіком.

Надія Нещерет / Фото з інстаграму дівчини

Тамара Швелідзе (Кабаєва)

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв та Тамара Швелідзе одружились у 2019 році. Подружжя має дві спільних дитини – 4-річна Софія та нещодавно народжену донечку, яку не показують у соціальних мережах.

Кохана Кабаєва постійно ділиться моментами з особистого життя. Тамара публікує контент з подорожей та фото у стильних образах.

Тамара Шевалідзе / Фото з інстаграму дівчини

Інна Ярмоленко

Ветеран "біло-синіх" Андрій Ярмоленко одружився зі своєю коханою Інною у 2011 році після 4 років стосунків. Динамівська пара має трьох дітей – Івана, Данила та Максима.

Інна Ярмоленко постить у соціальних мережах сімейні фото. Кохана вінгера Динамо також ділиться моментами з відпочинку та не забуває про підтримку свого коханого.

Інна Ярмоленко / Фото з інстаграму дівчини

Ольга Піхальонок

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок одружився з Ольгою у 2019 році. За два роки у подружжя з'явився син Максим, а у 2024 році у них народилась друга дитина.

Ольга раніше професійно займалась спортом та була майстром спорту з легкої атлетики. Наразі кохана Олександра Піхальонка зосереджена на вихованні дітей та створенні сімейного побуту.

Ольга Піхальонок / Фото з інстаграму дівчини

Яна Суркіс

Яна Суркіс, донька президента Динамо, одружена з центрбеком "біло-синіх" Крістіаном Біловаром. Пара почала стосунки у 2020 році, а за три роки вони офіційно створили сім'ю.

Дружина Крістіана Біловара Яна Суркіс – балерина. Проте наразі дівчина поставила на паузу кар'єру через другу вагітність. Подружжя має спільного сина Олександра, який народився 17 грудня 2024 року у День народження дівчини.

Яна Суркіс / Фото з інстаграму дівчини

Раніше ми розповідали про те, скільки заробляють футболісти, які грають у Динамо. Чинні чемпіони України мають солідний рівень зарплат, порівняно з іншими клубами УПЛ.